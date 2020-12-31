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На востоке Украины формирования России осуществили 5 обстрелов

Четверг, 31 декабря 2020, 06:24
На востоке Украины формирования России осуществили 5 обстрелов

Вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украины пять раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Авдеевка, вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, а неподалеку Старогнатовка - из крупнокалиберного пулемета.

Вечером противник активизировался и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, с целью выявления дежурных огневых средств российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Попасной.

На остальных участках ответственности наших подразделений наблюдалась тишина. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь. О фактах нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК".

Детали: С начала суток на Донбассе зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня враг - открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Темы: ООС
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