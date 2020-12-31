НАБУ: Суд і Офіс генпрокурора намагаються захистити ексміністра часів Януковича

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляють, що через "безпрецедентний опір" із боку окремих осіб Офісу генерального прокурора та Печерського районного суду міста Києва, міністр часів президента Януковича може уникнути відповідальності за вчинений тяжкий корупційний злочин.

Джерело: заява НАБУ

Деталі: В НАБУ наголошують, що ексміністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський у змові з топпосадовцями податкових органів влітку 2020 року організували підкуп керівників НАБУ та САП, аби ті закрили кримінальне провадження за підозрою ексміністра у заволодінні та подальшій легалізації коштів, виділених Національним банком як рефінансування приватному "Реал Банку". Бюро також у четвер оприлюднило частину розмов зі справи, яку вони розслідували.

Детективи НАБУ викрили пособників ексміністра в червні 2020 року, одразу після надання ними неправомірної вигоди у 5 млн дол. США в інтересах ексміністра. Зазначається, що це — найбільший в історії України задокументований хабар правоохоронцям.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ завершили на початку грудня 2020 року. Прокурори визнали зібрані докази достатніми для скерування справи до суду. Наразі триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи.

В НАБУ кажуть: попри той факт, що справа вже розслідувана, Печерський районний суд міста Києва 24 грудня 2020 року таємно, без участі прокурорів САП, ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав генерального прокурора забрати провадження в НАБУ та передати до іншого органу досудового розслідування.

Рішення Печерського райсуду в НАБУ називають незаконним.

Дослівно НАБУ: "Змушені констатувати, що замість протидії незаконним діям суду, Офіс генерального прокурора натомість сприяє їхній легітимізації.

Такої кількості явно незаконних дій органів прокуратури та органів судової влади ми не спостерігали за весь період існування антикорупційних органів.

З огляду на викладене та в світлі встановлених детективами НАБУ фактів, які можуть свідчити про вплив ексміністра екології та природних ресурсів на чинних посадовців в органах влади, в тому числі правоохоронних органах, передача справи до іншого органу досудового розслідування може призвести до того, що топчиновник, викритий на вчиненні корупційного злочину, уникне відповідальності за вчинене".