Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

НАБУ: Суд і Офіс генпрокурора намагаються захистити ексміністра часів Януковича

Четвер, 31 грудня 2020, 11:37

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляють, що через "безпрецедентний опір" із боку окремих осіб Офісу генерального прокурора та Печерського районного суду міста Києва, міністр часів президента Януковича  може уникнути відповідальності за вчинений тяжкий корупційний злочин.

Джерело: заява НАБУ

Деталі: В НАБУ наголошують, що ексміністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський у змові з топпосадовцями податкових органів влітку 2020 року організували підкуп керівників НАБУ та САП, аби ті закрили кримінальне провадження за підозрою ексміністра у заволодінні та подальшій легалізації коштів, виділених Національним банком як рефінансування приватному "Реал Банку". Бюро також у четвер оприлюднило частину розмов зі справи, яку вони розслідували.

Детективи НАБУ викрили пособників ексміністра  в червні 2020 року, одразу після надання ними неправомірної вигоди у 5 млн дол. США в інтересах ексміністра. Зазначається, що це — найбільший в історії України задокументований хабар правоохоронцям.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ завершили на початку грудня 2020 року. Прокурори визнали зібрані докази достатніми для скерування справи до суду. Наразі триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи.

В НАБУ кажуть: попри той факт, що справа вже розслідувана, Печерський районний суд міста Києва 24 грудня 2020 року таємно, без участі прокурорів САП, ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав генерального прокурора забрати провадження в НАБУ та передати до іншого органу досудового розслідування.

Рішення Печерського райсуду в НАБУ називають незаконним.

Дослівно НАБУ: "Змушені констатувати, що замість протидії незаконним діям суду, Офіс генерального прокурора натомість сприяє їхній легітимізації.

Такої кількості явно незаконних дій органів прокуратури та органів судової влади ми не спостерігали за весь період існування антикорупційних органів.

З огляду на викладене та в світлі встановлених детективами НАБУ фактів, які можуть свідчити про вплив ексміністра екології та природних ресурсів на чинних посадовців в органах влади, в тому числі правоохоронних органах, передача справи до іншого органу досудового розслідування може призвести до того, що топчиновник, викритий на вчиненні корупційного злочину, уникне відповідальності за вчинене".

Теми: НАБУОфіс генпрокурора


powered by lun.ua
Головне сьогодні

OCCRP назвав злочинця року. Коломойський вийшов у фінал

США висунули нові обвинувачення Коломойському та Боголюбову

фотоОфіс Венедіктової: Гранати під дверима у матері Шабуніна були без вибухівки

9 699 хворих на COVID в Україні за добу, одужали на дві тисячі більше

Матері Шабуніна підклали вибухівку - поліція

відеоЛукашенко: Поки останній омонівець мені не скаже йти, я буду наглухо стояти

Усі новини...
НАБУ
Захист Микитася, який дав покази на Татарова, каже про провокацію в справі поліції
Печерський суд зобов'язав ОГП забрати у НАБУ справу про мільйонний хабар
НАБУ занепокоїли дії поліції навколо Микитася, натякають на причетність Татарова
Останні новини
13:09
Шабунін повідомив про ще одну підкинуту вибухівку
12:51
інфографікаBitcoin за день подорожчав на 700 доларів і продовжує йти вгору
12:45
Лавров завів "у медикаментозний сон" нормандські переговори на рівні МЗС - Кулеба
12:31
Микитась не з'явився в суд, поліції дали дозвіл на привід
12:15
Україна вже купила трохи вакцини проти COVID, але на експрес-тести витратила більше
12:04
Зеленський каже, що українці зможуть економити при розрахунках за газ до 40%
11:55
"Нафтогаз" хоче виставити на біржу від 15% видобутого газу
11:52
"Чекаємо рок-н-ролу": Кулеба розповів про плани у відносинах України зі США
11:44
У Києві 547 одужань проти 1332 нових випадків COVID
11:37
відеоНАБУ: Суд і Офіс генпрокурора намагаються захистити ексміністра часів Януковича
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!