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Печерський суд зобов'язав ОГП забрати у НАБУ справу про мільйонний хабар

Середа, 30 грудня 2020, 17:36
Печерський суд зобов'язав ОГП забрати у НАБУ справу про мільйонний хабар

Суд зобов'язав генерального прокурора Ірину Венедіктову забрати у НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури кримінальне провадження про пропозицію мільйонного хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського.

Джерело: "Слово і діло" з посиланням на поінформованого співрозмовника в САП, НАБУ

Деталі: Зазначається, що таке рішення 24 грудня ухвалила слідча суддя Печерського районного суду міста Києва Тетяна Ільєва.

Згідно з даними Судової влади, адвокат колишнього менеджера Burisma Group Андрія Кічі, якого підозрюють у причетності до передачі цих коштів, подав до Печерського суду скаргу на бездіяльність Офісу генерального прокурора.

За словами співрозмовника у САП, скаргу задовольнили і зобов'язали генпрокурора передати справу до іншого органу.

UPD: У свою чергу НАБУ повідомило, що вказане рішення Печерський райсуд ухвалив із порушенням підсудності, без участі прокурора САП, текст вказаної ухвали до САП не надходив, його не має також і в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Разом із тим, заявляють у НАБУ, матеріали справи вже скеровані до Київського апеляційного суду, а запитувану ухвалу всупереч закону видано представнику Офісу генерального прокурора, який не може брати участь у процесуальних діях.

Прокурори САП оскаржили рішення до Апеляційної палати ВАКС (який має право розглядати справи щодо топкорупції), і справу вже призначено до апеляційного розгляду.

Дослівно НАБУ: "Наголошуємо, що такі рішення суду, як і виконання його керівництвом Генпрокуратури, є незаконними, оскільки закон прямо забороняє передавати справи НАБУ до інших органів досудового розслідування".

Що передувало: 1 грудня НАБУ повідомило про завершення розслідування організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Передісторія:

  • 12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.
  • Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings), ексміністра екології Миколи Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.
  • Холодницький і Ситник також заявляли, що до справи про пропозицію хабаря у 6 мільйонів доларів керівникам НАБУ і САП за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.
  • Енергетична компанія Burisma Group, президентом якої є Злочевський, заявила, що ні компанія, ні її власник не причетні до спроби підкупити керівництво антикорупційних органів України. 

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратураОфіс генпрокурорасуд
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