Суд зобов'язав генерального прокурора Ірину Венедіктову забрати у НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури кримінальне провадження про пропозицію мільйонного хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського.

Джерело: "Слово і діло" з посиланням на поінформованого співрозмовника в САП

Деталі: Зазначається, що таке рішення 24 грудня ухвалила слідча суддя Печерського районного суду міста Києва Тетяна Ільєва.

Згідно з даними Судової влади, адвокат колишнього менеджера Burisma Group Андрія Кічі, якого підозрюють у причетності до передачі цих коштів, подав до Печерського суду скаргу на бездіяльність Офісу генерального прокурора.

За словами співрозмовника у САП, скаргу задовольнили і зобов'язали генпрокурора передати справу до іншого органу.

Що передувало: 1 грудня НАБУ повідомило про завершення розслідування організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

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