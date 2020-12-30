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Печерський суд зобов'язав ОГП забрати у НАБУ справу про мільйонний хабар - ЗМІ

Середа, 30 грудня 2020, 18:36

Суд зобов'язав генерального прокурора Ірину Венедіктову забрати у НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури кримінальне провадження про пропозицію мільйонного хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського.

Джерело: "Слово і діло" з посиланням на поінформованого співрозмовника в САП

Деталі: Зазначається, що таке рішення 24 грудня ухвалила слідча суддя Печерського районного суду міста Києва Тетяна Ільєва.

Згідно з даними Судової влади, адвокат колишнього менеджера Burisma Group Андрія Кічі, якого підозрюють у причетності до передачі цих коштів, подав до Печерського суду скаргу на бездіяльність Офісу генерального прокурора.

За словами співрозмовника у САП, скаргу задовольнили і зобов'язали генпрокурора передати справу до іншого органу.

Що передувало: 1 грудня НАБУ повідомило про завершення розслідування організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Передісторія:

  • 12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.
  • Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings), ексміністра екології Миколи Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.
  • Холодницький і Ситник також заявляли, що до справи про пропозицію хабаря у 6 мільйонів доларів керівникам НАБУ і САП за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.
  • Енергетична компанія Burisma Group, президентом якої є Злочевський, заявила, що ні компанія, ні її власник не причетні до спроби підкупити керівництво антикорупційних органів України. 

Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратураОфіс генпрокурорасуд


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