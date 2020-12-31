НАБУ: Суд и Офис генпрокурора пытаются защитить экс-министра времен Януковича

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляют, что из-за "беспрецедентного сопротивления" со стороны отдельных лиц Офиса генерального прокурора и Печерского районного суда города Киева, министр времен президента Януковича может избежать ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление.

Источник: заявление НАБУ

Детали: В НАБУ отмечают, что эксминистр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский в сговоре с топчиновниками налоговых органов летом 2020 года организовали подкуп руководителей НАБУ и САП, чтобы те закрыли уголовное производство по подозрению эксминистра в завладении и дальнейшей легализации средств, выделенных Национальным банком в качестве рефинансирования частном "Реал Банк".

Детективы НАБУ разоблачили пособников экс-министра в июне 2020 года, сразу после предоставления ими неправомерной выгоды в 5 млн долл. США в интересах экс-министра. Отмечается, что этто крупнейшая в истории Украины задокументированная взятка правоохранителям.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ завершили в начале декабря 2020 года. Прокуроры признали собранные доказательства достаточными для направления дела в суд. Сейчас идет ознакомление стороны защиты с материалами дела.

Несмотря на тот факт, что дело уже расследовано, Печерский районный суд города Киева 24 декабря 2020 тайно, без участия прокуроров САП, принял решение, которым фактически обязал генерального прокурора забрать производство у НАБУ и передать в другой орган досудебного расследования.

Решение Печерского райсуда в НАБУ называют незаконным.

Дословно НАБУ: "Вынуждены констатировать, что вместо противодействия незаконным действиям суда Офис генерального прокурора напротив способствует их легитимизации.

Такого количества явно незаконных действий органов и органов судебной власти мы не наблюдали за весь период существования антикоррупционных органов.

Учитывая изложенное и в свете установленных детективами НАБУ фактов, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-министра экологии и природных ресурсов на действующих должностных лиц в органах власти, в том числе правоохранительных органах, передача дела в другой орган досудебного расследования может привести к тому, что топчиновник, разоблаченный в совершении коррупционного преступления, избежит ответственности за содеянное".