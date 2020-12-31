У "Динамо" назвали найкращого гравця року
Четвер, 31 грудня 2020, 16:50
Віцекапітана київського "Динамо" 23-річного Віктора Циганкова визнали найкращим гравцем клубу за підсумками 2020 року.
Джерело: пресслужба "Динамо"
Дослівно: "На клубному сайті "Динамо" завершилося голосування за найкращого гравця клубу за підсумками 2020 року. Лауреатом номінації став Віктор Циганков. Він отримав 29% голосів респондентів".
Деталі: Друге місце поділили між собою воротар Георгій Бущан та півзахисник Віталій Буяльський, які отримали по 13% голосів.
Передісторія:
- Вболівальники визнали Циганкова найкращим гравцем команди і за підсумками 2018 року.
Українська правда