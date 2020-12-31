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У "Динамо" назвали найкращого гравця року

Четвер, 31 грудня 2020, 16:50
Віктор Циганков. Фото fcdynamo.kiev.ua

Віцекапітана київського "Динамо" 23-річного Віктора Циганкова визнали найкращим гравцем клубу за підсумками 2020 року.

Джерело: пресслужба "Динамо"

Дослівно: "На клубному сайті "Динамо" завершилося голосування за найкращого гравця клубу за підсумками 2020 року. Лауреатом номінації став Віктор Циганков. Він отримав 29% голосів респондентів".

Деталі: Друге місце поділили між собою воротар Георгій Бущан та півзахисник Віталій Буяльський, які отримали по 13% голосів.  

Передісторія:

  • Вболівальники визнали Циганкова найкращим гравцем команди і за підсумками 2018 року.

Українська правда
Теми: футболКиїв


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