У "Динамо" назвали найкращого гравця року

Віцекапітана київського "Динамо" 23-річного Віктора Циганкова визнали найкращим гравцем клубу за підсумками 2020 року.

Джерело: пресслужба "Динамо"

Дослівно: "На клубному сайті "Динамо" завершилося голосування за найкращого гравця клубу за підсумками 2020 року. Лауреатом номінації став Віктор Циганков. Він отримав 29% голосів респондентів".

Деталі: Друге місце поділили між собою воротар Георгій Бущан та півзахисник Віталій Буяльський, які отримали по 13% голосів.

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