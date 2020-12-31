В "Динамо" назвали лучшего игрока года
Четверг, 31 декабря 2020, 15:50
Вице-капитана киевского "Динамо" 23-летнего Виктора Цыганкова признали лучшим игроком клуба по итогам 2020 года.
Источник: пресс-служба "Динамо"
Дословно: "На клубном сайте "Динамо" завершилось голосование за лучшего игрока клуба по итогам 2020 года. Лауреатом номинации стал Виктор Цыганков. Он получил 29% голосов респондентов".
Детали: Второе место поделили между собой вратарь Георгий Бущан и полузащитник Виталий Буяльский, которые получили по 13% голосов.
Предыстория:
- Болельщики признали Цыганкова лучшим игроком команды и по итогам 2018 года.
Украинская правда