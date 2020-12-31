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В "Динамо" назвали лучшего игрока года

Четверг, 31 декабря 2020, 16:50
Виктор Цыганков. Фото fcdynamo.kiev.ua

Вице-капитана киевского "Динамо" 23-летнего Виктора Цыганкова признали лучшим игроком клуба по итогам 2020 года.

Источник: пресс-служба "Динамо"

Дословно: "На клубном сайте "Динамо" завершилось голосование за лучшего игрока клуба по итогам 2020 года. Лауреатом номинации стал Виктор Цыганков. Он получил 29% голосов респондентов".

Детали: Второе место поделили между собой вратарь Георгий Бущан и полузащитник Виталий Буяльский, которые получили по 13% голосов.

Предыстория:

  • Болельщики признали Цыганкова лучшим игроком команды и по итогам 2018 года.

Украинская правда
Темы: футболКиев


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