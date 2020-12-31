У Венедіктової відповіли на критику НАБУ щодо міністра часів Януковича

Офіс генерального прокурора назвав брехнею заяви НАБУ про те, що Офіс нібито захищає ексміністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського у справі про величезний хабар керівництву САП.

Джерело: ОГП у Telegram

Деталі: У четвер Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що через "безпрецедентний опір" із боку окремих осіб Офісу генерального прокурора та Печерського суду Києва Злочевський може уникнути відповідальності за вчинений тяжкий корупційний злочин. Справа в тому, що Печерський суд 24 грудня таємно, без участі прокурорів САП, ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав генерального прокурора забрати провадження в НАБУ та передати до іншого органу досудового розслідування. Цей факт, на переконання НАБУ і САП, "може призвести до того, що топчиновник уникне відповідальності за вчинене".

В ОГП на це заявили, що дійсно, суддя Печерського суду Т.Ільєва 24 грудня задовольнила скаргу адвоката Злочевського на бездіяльність генпрокурора Ірини Венедіктової щодо вирішення спору про підслідність. У своїй ухвалі суддя Ільєва постановила змінити підслідність в зазначеному кримінальному провадженні та доручити розслідування іншому органу досудового розслідування. Проте Офіс генпрокурора подав апеляцію на цю ухвалу і "станом на 31.12.2020 ні генпрокурором Венедіктовою, ні будь-ким іншим з числа керівництва Офісу генерального прокурора не приймалося рішення про зміну підслідності в кримінальному провадженні. Будь-яка інформація, яка прямо або опосередковано підтверджує це твердження – брехня".

Пряма мова: "Офіс Генерального прокурора вважає за необхідне відреагувати на непрофесійну риторику, яку собі дозволили окремі співробітники НАБУ щодо ролі Офісу генпрокурора у питанні розслідування так званої справи про надання хабара керівництву НАБУ і САП, в якому підозрюється колишній міністр екології.

Сьогодні в ЗМІ з'явилася новина про те, що Офіс генпрокурора намагається захистити ексміністра екології часів Януковича. Хочемо застерегти авторів цієї фантастичної замітки - введення суспільства в оману і свідомо спланована фальсифікація фактів не робить честі офіцерам правоохоронних органів України. Професіонал своєї справи доводить свою придатність вчинками, а не написанням недостовірних повідомлень.

Офіс генпрокурора пропонує своїм партнерам в особі керівництва НАБУ перейти від практики спілкування на сторінках Інтернету до живої ділової дискусії, припинити розповсюджувати неправдиву інформацію та ділитися службовими даними зі сторонніми особами з метою поширення їх у ЗМІ - все це не робить сильнішими ні вас, ні громадян України".

Нагадаємо: В НАБУ наголошують, що ексміністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський у змові з топпосадовцями податкових органів влітку 2020 року організували підкуп керівників НАБУ та САП, аби ті закрили кримінальне провадження за підозрою ексміністра у заволодінні та подальшій легалізації коштів, виділених Національним банком як рефінансування приватному "Реал Банку". Бюро також у четвер оприлюднило частину розмов зі справи, яку вони розслідували.

Детективи НАБУ викрили пособників ексміністра в червні 2020 року, одразу після надання ними неправомірної вигоди у 5 млн доларів в інтересах ексміністра. Зазначається, що це — найбільший в історії України задокументований хабар правоохоронцям.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ завершили на початку грудня 2020 року. Прокурори визнали зібрані докази достатніми для скерування справи до суду. Наразі триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи.