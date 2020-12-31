Офис генерального прокурора назвал ложью заявления НАБУ о том, что Офис якобы защищает экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского в деле об огромной взятке руководству САП.

Источник: ОГП в Telegram

Детали: В четверг Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что из-за "беспрецедентного сопротивления" со стороны отдельных лиц Офиса генерального прокурора и Печерского суда Киева Злочевский может избежать ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление. Дело в том, что Печерский суд 24 декабря тайно, без участия прокуроров САП, принял решение, которым фактически обязал генерального прокурора забрать производство у НАБУ и передать в другой орган досудебного расследования. Этот факт, по мнению НАБУ и САП, "может привести к тому, что топ-чиновник избежит ответственности за совершенное".

В ОГП на это заявили, что действительно, судья Печерского суда Т. Ильева 24 декабря удовлетворила жалобу адвоката Злочевского на бездействие генпрокурора Ирины Венедиктовой касательно решения спора о подследственности. В своем постановлении судья Ильева постановила изменить подследственность в указанном уголовном производстве и поручить расследование другому органу досудебного расследования. Однако Офис генпрокурора подал апелляцию на это решение и "по состоянию на 31.12.2020 ни генпрокурором Венедиктовой, ни кем-либо другим из числа руководства Офиса генерального прокурора не принималось решения об изменении подследственности в уголовном производстве. Любая информация, прямо или косвенно подтверждающая это утверждение, - ложь".

Прямая речь: "Офис Генерального прокурора считает необходимым отреагировать на непрофессиональную риторику, которую себе позволили отдельные сотрудники НАБУ о роли Офиса генпрокурора в вопросе расследования так называемого дела о предоставлении взятки руководству НАБУ и САП, в котором подозревается бывший министр экологии.

Сегодня в СМИ появилась новость о том, что Офис генпрокурора пытается защитить экс-министра экологии времен Януковича. Хотим предостеречь авторов этой фантастической заметки - введение общества в заблуждение и сознательно спланированная фальсификация фактов не делает чести офицерам правоохранительных органов Украины. Профессионал своего дела доказывает свою пригодность поступками, а не написанием недостоверных сообщений.

Офис генпрокурора предлагает своим партнерам в лице руководства НАБУ перейти от практики общения на страницах Интернета к живой деловой дискуссии, прекратить распространять ложную информацию и делиться служебными данными со сторонними лицами с целью распространения их в СМИ - все это не делает сильнее ни вас, ни граждан Украины".

Напомним: В НАБУ отмечают, что экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский в сговоре с топ-чиновниками налоговых органов летом 2020 года организовал подкуп руководителей НАБУ и САП, чтобы те закрыли уголовное производство по подозрению экс-министра в завладении и дальнейшей легализации средств, выделенных Национальным банком в качестве рефинансирования частному "Реал Банку". Бюро также в четверг обнародовало часть разговоров по делу, которое они расследовали.

Детективы НАБУ разоблачили пособников эксминистра в июне 2020 года, сразу после предоставления ими неправомерной выгоды в 5 млн долларов в интересах экс-министра. Отмечается, что это - самая большая в истории Украины задокументированная взятка правоохранителям.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ завершили в начале декабря 2020 года. Прокуроры признали собранные доказательства достаточными для направления дела в суд. Сейчас идет ознакомление стороны защиты с материалами дела.