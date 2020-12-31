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31 грудня на Донбасі на обійшлося без обстрілів

Четвер, 31 грудня 2020, 19:31

Від початку доби 31 січня на Донбасі проросійські бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook

Дослівно: "Протягом поточної доби, 31 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил практично вздовж всієї лінії розмежування спостерігалася тиша.

Проте, одне порушення припинення вогню було зафіксовано поблизу населеного пункту Старогнатівка, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Тут збройні формування Російської Федерації здійснили декілька провокативних пострілів в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї".

Деталі: Бойових втрат та поранень серед українських військових немає. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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Українська правда
Теми: ДонбасООС


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