31 декабря на Донбассе не обошлось без обстрелов
С начала суток 31 января на Донбассе пророссийские боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: сообщение штаба ООС в Facebook
Дословно: "В течение текущих суток, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил практически вдоль всей линии разграничения наблюдалась тишина.
Однако, одно нарушение прекращения огня было зафиксировано вблизи населенного пункта Старогнатовка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Здесь вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия".
Детали: Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.
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