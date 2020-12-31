С начала суток 31 января на Донбассе пророссийские боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС в Facebook

Дословно: "В течение текущих суток, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил практически вдоль всей линии разграничения наблюдалась тишина.

Однако, одно нарушение прекращения огня было зафиксировано вблизи населенного пункта Старогнатовка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Здесь вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия".

Детали: Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

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