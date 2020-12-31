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Мутований у Британії коронавірус виявили в Китаї

Четвер, 31 грудня 2020, 20:32
Мутований у Британії коронавірус виявили в Китаї

Китай підтвердив свій перший випадок нового варіанту коронавірусу, який нещодавно виявили у Великій Британії.

Джерело: Straits Times

Деталі: Китайський центр контролю захворювань повідомив 30 грудня, що першим пацієнтом у Китаї з мутованим варіантом коронавірусу є 23-річна жінка з Шанхаю, яка прибула з Британії 14 грудня.

Після прибуття її госпіталізували з легкими симптоми хвороби.

Експерти провели секвенування її ДНК "через історію подорожей з Великої Британії та відхилення результатів тестів на нуклеїнові кислоти.

Медики виявили, що у пацієнтки штам, відмінний від того, що був у Шанхаї чи Ухані раніше, і подальші випробування підтвердили, що це варіант, відомий як B117, який поширюється у Великобританії з жовтня.

Китайське міністерство охорони здоров'я відстежило контактних осіб.

Нагадаємо:

  • Китай припинив прямі рейси до Великобританії та з неї на невизначений час 24 грудня через новий штам вірусу.
  • 20 грудня прем’єр Британії Борис Джонсон повідомив, що у країні виявили новий штам коронавірусу, який може бути на 70% більш заразним.
  • Різні країни світу відмінили рейси з Британії через ризик розповсюдження нового штаму вірусу. 

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019КитайВелика БританіяВелика Британія
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