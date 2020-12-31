Мутований у Британії коронавірус виявили в Китаї
Китай підтвердив свій перший випадок нового варіанту коронавірусу, який нещодавно виявили у Великій Британії.
Джерело: Straits Times
Деталі: Китайський центр контролю захворювань повідомив 30 грудня, що першим пацієнтом у Китаї з мутованим варіантом коронавірусу є 23-річна жінка з Шанхаю, яка прибула з Британії 14 грудня.
Після прибуття її госпіталізували з легкими симптоми хвороби.
Експерти провели секвенування її ДНК "через історію подорожей з Великої Британії та відхилення результатів тестів на нуклеїнові кислоти.
Медики виявили, що у пацієнтки штам, відмінний від того, що був у Шанхаї чи Ухані раніше, і подальші випробування підтвердили, що це варіант, відомий як B117, який поширюється у Великобританії з жовтня.
Китайське міністерство охорони здоров'я відстежило контактних осіб.
Нагадаємо:
- Китай припинив прямі рейси до Великобританії та з неї на невизначений час 24 грудня через новий штам вірусу.
- 20 грудня прем’єр Британії Борис Джонсон повідомив, що у країні виявили новий штам коронавірусу, який може бути на 70% більш заразним.
- Різні країни світу відмінили рейси з Британії через ризик розповсюдження нового штаму вірусу.