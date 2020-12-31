Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мутований у Британії коронавірус виявили в Китаї

Четвер, 31 грудня 2020, 21:32

Китай підтвердив свій перший випадок нового варіанту коронавірусу, який нещодавно виявили у Великій Британії.

Джерело: Straits Times

Деталі: Китайський центр контролю захворювань повідомив 30 грудня, що першим пацієнтом у Китаї з мутованим варіантом коронавірусу є 23-річна жінка з Шанхаю, яка прибула з Британії 14 грудня.

Після прибуття її госпіталізували з легкими симптоми хвороби.

Експерти провели секвенування її ДНК "через історію подорожей з Великої Британії та відхилення результатів тестів на нуклеїнові кислоти.

Медики виявили, що у пацієнтки штам, відмінний від того, що був у Шанхаї чи Ухані раніше, і подальші випробування підтвердили, що це варіант, відомий як B117, який поширюється у Великобританії з жовтня.

Китайське міністерство охорони здоров'я відстежило контактних осіб.

Нагадаємо:

  • Китай припинив прямі рейси до Великобританії та з неї на невизначений час 24 грудня через новий штам вірусу.
  • 20 грудня прем’єр Британії Борис Джонсон повідомив, що у країні виявили новий штам коронавірусу, який може бути на 70% більш заразним.
  • Різні країни світу відмінили рейси з Британії через ризик розповсюдження нового штаму вірусу. 

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019КитайВелика БританіяБританія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Венедіктової відповіли на критику НАБУ щодо міністра часів Януковича

Зеленський про складність отримання СOVID-вакцини: Усі держави жорстко борються за себе

Шабунін повідомив про ще одну підкинуту вибухівку

OCCRP назвав злочинця року. Коломойський вийшов у фінал

США висунули нові обвинувачення Коломойському та Боголюбову

фотоОфіс Венедіктової: Гранати під дверима у матері Шабуніна були без вибухівки

Усі новини...
коронавірус
Кількість німецьких компаній у Росії впала на 7% в 2020 році
Зеленський про складність отримання СOVID-вакцини: Усі держави жорстко борються за себе
У Франції за дотриманням комендантської години у новорічну ніч стежитимуть 100 тисяч поліцейських
Останні новини
21:32
Мутований у Британії коронавірус виявили в Китаї
20:55
В новорічну ніч на Шулявському мосту відновлять роботу ліхтарів, що раніше впали
20:23
фотоУ Дніпрі спалахнув будинок: три людини загинули
19:58
фотоУ київському метро встановили перший "революційний" годинник
19:31
31 грудня на Донбасі на обійшлося без обстрілів
18:59
Меркель назвала 2020 рік найважчим за її 15 років канцлерства
18:35
Вакарчук розповів, як злитий у мережу його телефон несподівано приніс радість
18:29
Поліція посилила заходи безпеки у Києві
18:10
У Венедіктової відповіли на критику НАБУ щодо міністра часів Януковича
18:09
НБУ видав банкам понад 3,5 мільярда гривень рефінансу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!