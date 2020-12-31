Мутировавший в Британии коронавирус обнаружили в Китае
Китай подтвердил свой первый случай нового варианта коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании.
Источник: Straits Times
Детали: Китайский центр контроля заболеваний сообщил 30 декабря, что первым пациентом в Китае с мутированным вариантом коронавируса является 23-летняя женщина из Шанхая, которая прибыла из Британии 14 декабря.
По прибытии ее госпитализировали с легкими симптомы болезни.
Эксперты провели секвенирование ее ДНК "из-за истории путешествий из Великобритании и отклонения результатов тестов на нуклеиновые кислоты".
Медики обнаружили, что у пациентки штамм, который отличается от того, который был в Шанхае или Ухане раньше, и дальнейшие испытания подтвердили, что это вариант, известный как B117, который распространяется в Великобритании с октября.
Китайское министерство здравоохранения отследило контактных лиц заболевшей.
Напомним:
- Китай прекратил прямые рейсы в Великобританию и из нее на неопределенное время 24 декабря из-за нового штамма вируса.
- 20 декабря премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% больше заразным.