Мутировавший в Британии коронавирус обнаружили в Китае

Китай подтвердил свой первый случай нового варианта коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании.

Источник: Straits Times

Детали: Китайский центр контроля заболеваний сообщил 30 декабря, что первым пациентом в Китае с мутированным вариантом коронавируса является 23-летняя женщина из Шанхая, которая прибыла из Британии 14 декабря.

По прибытии ее госпитализировали с легкими симптомы болезни.

Эксперты провели секвенирование ее ДНК "из-за истории путешествий из Великобритании и отклонения результатов тестов на нуклеиновые кислоты".

Медики обнаружили, что у пациентки штамм, который отличается от того, который был в Шанхае или Ухане раньше, и дальнейшие испытания подтвердили, что это вариант, известный как B117, который распространяется в Великобритании с октября.

Китайское министерство здравоохранения отследило контактных лиц заболевшей.

Напомним: