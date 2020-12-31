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Мутировавший в Британии коронавирус обнаружили в Китае

Четверг, 31 декабря 2020, 20:32
Мутировавший в Британии коронавирус обнаружили в Китае

Китай подтвердил свой первый случай нового варианта коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании.

Источник: Straits Times

Детали: Китайский центр контроля заболеваний сообщил 30 декабря, что первым пациентом в Китае с мутированным вариантом коронавируса является 23-летняя женщина из Шанхая, которая прибыла из Британии 14 декабря.

По прибытии ее госпитализировали с легкими симптомы болезни.

Эксперты провели секвенирование ее ДНК "из-за истории путешествий из Великобритании и отклонения результатов тестов на нуклеиновые кислоты".

Медики обнаружили, что у пациентки штамм, который отличается от того, который был в Шанхае или Ухане раньше, и дальнейшие испытания подтвердили, что это вариант, известный как B117, который распространяется в Великобритании с октября.

Китайское министерство здравоохранения отследило контактных лиц заболевшей.

Напомним:

  • Китай прекратил прямые рейсы в Великобританию и из нее на неопределенное время 24 декабря из-за нового штамма вируса.
  • 20 декабря премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% больше заразным.
  • Разные страны мира отменили рейсы из Британии из-за риска распространения нового штамма вируса.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019КитайВеликобританияВеликобритания
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