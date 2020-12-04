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Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі — МЗС Канади

П'ятниця, 4 грудня 2020, 01:01
Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі — МЗС Канади

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що Олександра Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, оскільки йому не вистачає для цього легітимності.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Канада твердо переконана, що Олександру Лукашенку бракує легітимності бути лідером Білорусі. Ми продовжуємо відстоювати впровадження рекомендацій звіту Московського механізму, зокрема звільнення усіх вибірково затриманих, початку сутнісного діалогу між владою й опозицією для пошуку мирного виходу із ситуації та припинення насильства, вчиненого владою й добре задокументованого".

Деталі: Голова МЗС Канади наголосив, що "Канада підтримує народ Білорусі, як завжди робила й робитиме надалі.. Ми не мовчатимемо, коли чиниться насильство й руйнується демократія".

Що передувало: У неділю, 29 листопада, Мінськ знов заполонила спецтехніка і силовики, які аби розігнати демонстрантів застосовували сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Влада закривала центральні станції метро та блокувала ​​інтернет. Були затримані понад 400 осіб, серед яких, зокрема, журналісти.

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Нагадаємо: 

  • У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
  • Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ" і провів таємну інавгурацію.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьЛукашенко
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