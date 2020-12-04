Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі — МЗС Канади

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що Олександра Лукашенка не можна вважати президентом Білорусі, оскільки йому не вистачає для цього легітимності.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Канада твердо переконана, що Олександру Лукашенку бракує легітимності бути лідером Білорусі. Ми продовжуємо відстоювати впровадження рекомендацій звіту Московського механізму, зокрема звільнення усіх вибірково затриманих, початку сутнісного діалогу між владою й опозицією для пошуку мирного виходу із ситуації та припинення насильства, вчиненого владою й добре задокументованого".

Деталі: Голова МЗС Канади наголосив, що "Канада підтримує народ Білорусі, як завжди робила й робитиме надалі.. Ми не мовчатимемо, коли чиниться насильство й руйнується демократія".

Що передувало: У неділю, 29 листопада, Мінськ знов заполонила спецтехніка і силовики, які аби розігнати демонстрантів застосовували сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Влада закривала центральні станції метро та блокувала ​​інтернет. Були затримані понад 400 осіб, серед яких, зокрема, журналісти.

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