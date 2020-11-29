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У Білорусі в неділю затримали журналістів, фотографа і 400 протестувальників

Неділя, 29 листопада 2020, 23:39
У Білорусі в неділю затримали журналістів, фотографа і 400 протестувальників
Фото: TUT.BY

У Білорусі під час чергової акції протесту в неділю були затримані понад 400 осіб, серед яких, зокрема, журналісти.

Джерело: правозахисний центр "Весна". Беларуская асацыяцыя журналістаў

Деталі: Станом на 00:30 в списку "Весни" 413 імен затриманих, список постійно доповнюється. Переважна більшість були затримані в Мінську.

Білоруська асоціація журналістів повідомляє, що в Мінську та Бресті під час висвітлення акцій були затримані журналісти видання "Брестська газета", "Новий час" та TUT.BY.

Дехто з затриманих вже має досвід ув'язнення за висвітлення минулих акцій.

Також затриманий член основного складу Координаційної ради, економіст Дмитро Крук.

У міліції Мінська TUT.BY повідомили, що в неділю "в різних районах столиці спробували зібратися невеликі групи громадян, які позначали себе незареєстрованою символікою і плакатами, що містять різні заклики..найбільш активні особи були затримані".

Що передувало: У неділю, 29 листопада, Мінськ знов заполонила спецтехніка і силовики, які аби розігнати демонстрантів застосовували сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Влада закривала центральні станції метро та блокувала ​​інтернет.

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Нагадаємо: 

  • У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
  • Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ" і провів таємну інавгурацію.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьвибориЛукашенко
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