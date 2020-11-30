Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Білорусі в неділю затримали журналістів, фотографа і 400 протестувальників

Понеділок, 30 листопада 2020, 00:39
Фото: TUT.BY

У Білорусі під час чергової акції протесту в неділю були затримані понад 400 осіб, серед яких, зокрема, журналісти.

Джерело: правозахисний центр "Весна". Беларуская асацыяцыя журналістаў

Деталі: Станом на 00:30 в списку "Весни" 413 імен затриманих, список постійно доповнюється. Переважна більшість були затримані в Мінську.

Білоруська асоціація журналістів повідомляє, що в Мінську та Бресті під час висвітлення акцій були затримані журналісти видання "Брестська газета", "Новий час" та TUT.BY.

Дехто з затриманих вже має досвід ув'язнення за висвітлення минулих акцій.

Також затриманий член основного складу Координаційної ради, економіст Дмитро Крук.

У міліції Мінська TUT.BY повідомили, що в неділю "в різних районах столиці спробували зібратися невеликі групи громадян, які позначали себе незареєстрованою символікою і плакатами, що містять різні заклики..найбільш активні особи були затримані".

Що передувало: У неділю, 29 листопада, Мінськ знов заполонила спецтехніка і силовики, які аби розігнати демонстрантів застосовували сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Влада закривала центральні станції метро та блокувала ​​інтернет.

Теми: БілорусьвибориЛукашенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Військові зірвали спробу ворожої ДРГ замінувати українські позиції

Слова Татарова про Ситника не відображають позиції Зеленського – ОП

Мером Чернівців буде бізнесмен і ексдепутат облради Клічук – екзит-пол

Через трагедію на Львівщині перевірять лікарні по всій Україні

У Києві ще більше зросла захворюваність на COVID-19

Арахамія розповів, яка ймовірність введення повного локдауну в Україні

Усі новини...
Білорусь
У Мінську силовики розганяють мітингувальників сльозогінним газом
Тихановська прокоментувала ймовірність військового вторгнення РФ у Білорусь
Тихановська заявила про бажання поговорити з Путіним
Останні новини
00:39
У Білорусі в неділю затримали журналістів, фотографа і 400 протестувальників
23:58
Проти лікаря Марадони почали розслідування
23:24
Степанов перевірив лікарню: половину кисневих точок "намалювали"
22:59
Військові зірвали спробу ворожої ДРГ замінувати українські позиції
22:33
Слова Татарова про Ситника не відображають позиції Зеленського – ОП
22:24
Трамп через програш поскаржився на суддів, Мін'юст і ФБР
21:44
Обирати мера Чернівців прийшло менше чверті виборців – "ОПОРА"
21:11
Мером Чернівців буде бізнесмен і ексдепутат облради Клічук – екзит-пол
20:46
У центрі Києва немає водопостачання, чергуватимуть автоцистерни
20:20
Новини економіки: бюджет на 2021 рік та поновлення будівництва Північного потоку-2
Усі новини...