У Білорусі в неділю затримали журналістів, фотографа і 400 протестувальників

У Білорусі під час чергової акції протесту в неділю були затримані понад 400 осіб, серед яких, зокрема, журналісти.

Джерело: правозахисний центр "Весна". Беларуская асацыяцыя журналістаў

Деталі: Станом на 00:30 в списку "Весни" 413 імен затриманих, список постійно доповнюється. Переважна більшість були затримані в Мінську.

Білоруська асоціація журналістів повідомляє, що в Мінську та Бресті під час висвітлення акцій були затримані журналісти видання "Брестська газета", "Новий час" та TUT.BY.

Дехто з затриманих вже має досвід ув'язнення за висвітлення минулих акцій.

Також затриманий член основного складу Координаційної ради, економіст Дмитро Крук.

У міліції Мінська TUT.BY повідомили, що в неділю "в різних районах столиці спробували зібратися невеликі групи громадян, які позначали себе незареєстрованою символікою і плакатами, що містять різні заклики..найбільш активні особи були затримані".

Що передувало: У неділю, 29 листопада, Мінськ знов заполонила спецтехніка і силовики, які аби розігнати демонстрантів застосовували сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Влада закривала центральні станції метро та блокувала ​​інтернет.

Читайте також:

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Нагадаємо: