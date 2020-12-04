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Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від COVID-19

П'ятниця, 4 грудня 2020, 10:42

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу у кінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.

Джерело: Степанов на засіданні парламенту

Пряма мова: "Україна отримає вакцину, близько 8 млн доз з ініціативи COVAX. До 7 грудня у нас підписання відповідних документів.

Я думаю, що термін отримання цієї вакцини – це кінець першого початок другого кварталу".

Деталі: Таким чином, Україна зможе отримати вакцину у кінця березня-квітні 2021 року. 

За його словами, Україна також веде переговори з виробниками, які уже закінчили випробування, про поставку вакцин.

Зокрема, Степанов заявив, що Україна домовилася з компанією Pfizer. Поставка вакцини компанії очікується також на початку другого кварталу.

При цьому Степанов не уточнив кількості доз, які може поставити компанія.

Міністр додав, що Україна не буде купувати російську вакцину, бо вона не пройшла третьої стадії клінічного випробування і її не рекомендує ВООЗ.

Довідково: COVAX – механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Ініціатива передбачає, що насамперед вакцинування проводиться людям, які перебувають у групах ризику.

В рамках ініціативи 92 країнам вакцина буде надана безоплатно, або нижче ринкової ціни. Україна також потрапила в цей перелік.

Планується, що будуть використовуватися продукти фірми  Astra Zeneca (Велика Британія) –  для 61 країни та  Novavax (США) – для 92 країн.

Нагадаємо: 

  • Британія стала першою західною країною, яка затвердила використання вакцини Pfizer/BioNTech. Очікується, що препарат почнуть застосовувати 8 грудня. 

Альона Мазуренко, УП
Теми: вакцинаціяУкраїнаCovid-2019Степановкоронавірус


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