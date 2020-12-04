Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від COVID-19

П'ятниця, 4 грудня 2020, 09:42
Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від COVID-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу у кінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.

Джерело: Степанов на засіданні парламенту

Пряма мова: "Україна отримає вакцину, близько 8 млн доз з ініціативи COVAX. До 7 грудня у нас підписання відповідних документів.

Я думаю, що термін отримання цієї вакцини – це кінець першого початок другого кварталу".

Деталі: Таким чином, Україна зможе отримати вакцину у кінця березня-квітні 2021 року. 

За його словами, Україна також веде переговори з виробниками, які уже закінчили випробування, про поставку вакцин.

Зокрема, Степанов заявив, що Україна домовилася з компанією Pfizer. Поставка вакцини компанії очікується також на початку другого кварталу.

При цьому Степанов не уточнив кількості доз, які може поставити компанія.

Міністр додав, що Україна не буде купувати російську вакцину, бо вона не пройшла третьої стадії клінічного випробування і її не рекомендує ВООЗ.

Довідково: COVAX – механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Ініціатива передбачає, що насамперед вакцинування проводиться людям, які перебувають у групах ризику.

В рамках ініціативи 92 країнам вакцина буде надана безоплатно, або нижче ринкової ціни. Україна також потрапила в цей перелік.

Планується, що будуть використовуватися продукти фірми  Astra Zeneca (Велика Британія) –  для 61 країни та  Novavax (США) – для 92 країн.

Нагадаємо: 

  • Британія стала першою західною країною, яка затвердила використання вакцини Pfizer/BioNTech. Очікується, що препарат почнуть застосовувати 8 грудня. 

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяУкраїнаCovid-2019Степановкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
вакцинація
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: