У справі Микитася сплив "мільйонний хабар Гройсману", в експрем'єра заперечують

В мережу злили ухвалу Вищого антикорупційного суду зі справи екснардепа-забудовника Максима Микитася з якої випливає, що за версією слідства НАБУ, експрем'єр-міністр Володимир Гройсман отримував хабар за призначення Олександра Лятамбора президентом державної корпорації "Укрбуд".

Джерело: документ, оприлюднений у соцмережах, поінформований співрозмовник УП, знайомий із процесом, речник Гройсмана Василь Рябчук у Facebook

Деталі: Засідання суду було закритим, тож у ВАКС його не коментують.

Джерело УП підтвердило автентичність документу. Водночас УП наразі не отримала офіційної відповіді від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як випливає з ухвали суду, за даними слідства, у 2017 році Микитась запропонував, а Гройсман отримав через посередників хабар у вигляді майнових прав на нежитлові приміщення під офіс у житловому комплексі "Аристократ" вартістю понад 75 мільйонів гривень (справжня вартість майна, за оцінкою слідства, складає 156 мільйонів).

Зазначається, що у вересні 2017 року Гройсман призначив помічника нардепа Микитася Олександра Лятамбора на посаду президентом державної корпорації "Укрбуд", а в грудні під виглядом угоди про купівлю став власником вищевказаного майна (оформлене на громадянина Юрія Гижка).

На закритому засіданні 26 листопада 2020 року суддя ВАКС дав дозвіл на обшук на об'єкті нерухомості, що належить ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яким колись керував Микитась.

У свою чергу представник Гройсмана Василь Рябчук уже відреагував на оприлюднені матеріали слідства і заявив, що інформація щодо корупційних діянь експрем’єра – "абсолютна брехня".

Пряма мова: "Володимир Гройсман не має жодного стосунку до будь-яких корупційних діянь, а інформація з цього приводу - абсолютна брехня.

З огляду ж на те, що позавчора було оприлюднено чергові рейтинги, які показують, що довіра українців до Володимира Гройсмана зростала останні півроку і становить вже 31%, поява неправдивої інформації, яка покликана його скомпрометувати - не що інше, як початок брудної політичної кампанії".

Нагадаємо: Підозрюваного у причетності до заволодіння майном Нацгвардії екснардепа та екс-власника будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася 2 грудня відпустили під цілодобовий домашній арешт, він пішов на співпрацю зі слідством.

З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася.