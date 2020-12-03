Микитась пішов на угоду зі слідством, його відпустили під домашній арешт

Підозрюваного у причетності до заволодіння майном Нацгвардії екс-нардепа та екс-власника будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася відпустили під цілодобовий домашній арешт, він пішов на співпрацю зі слідством.

Джерело: пресслужба ВАКС, поінформований співрозмовник УП, ознайомлений із процесом

Деталі: Речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис підтвердила УП, що 2 грудня відбулося засідання суду у вищевказаній справі, але воно було закритим, тому іншим подробиць вона не повідомила.

Водночас за даними джерела УП, на засіданні Микитась пішов на угоду зі слідством, частково визнав свою провину та погодився компенсувати збитки державі.

Пряма мова: "Від учорашнього дня його забрали з СІЗО, він під цілодобовим домашнім арештом".

Що передувало: НАБУ та САП підготували підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила 4 прокурорів, які вели цю справу, і зупинила цей процес.

Водночас НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в саботажі, а пізніше заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.

Передісторія: