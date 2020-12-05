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Війна: ворог вів вогонь з важкого озброєння. Працював снайпер

Субота, 5 грудня 2020, 06:28
Війна: ворог вів вогонь з важкого озброєння. Працював снайпер

Окупаційні формування Росії на Донбасі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, артилерійських систем 122-го калібру та мінометів 120-го калібру. Росія застосовувала снайперську зброю.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 4 грудня, збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Поблизу Водяного ворог вів вогонь в напрямку українських позицій із артилерійських систем 122-го калібру та мінометів 120-го калібру. 

Окрім того, на ділянці біля Луганського противник застосував снайперську зброю. Внаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. 

Від початку поточної доби, 5 грудня, противник один раз порушив режим припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Обстріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали".

Важливо знати: Станом на 30 листопада, за даними воєнної розвідки України, штатна чисельність російських окупаційних військ на Донбасі становить 35,5 тисяч осіб, зокрема, близько 3000 кадрових військових Росії.

Читайте також: Звільнений з полону танкіст розповів "Українській правді" про російських військових на Донбасі.

Теми: ООС
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