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Суд скасував регіональний статус російської мови на Одещині

Субота, 5 грудня 2020, 10:42
Суд скасував регіональний статус російської мови на Одещині

Одеський окружний адміністративний суд у четвер, 3 грудня, визнав протиправним та нечинним рішення Одеської обласної ради про визначання в Одеській області російської мови як регіональної.

Джерело: рішення суду, пресслужба ООАС

Деталі: Суд вирішив задовольнити позов першого заступника прокурора Одеської області (в інтересах держави) до Одеської обласної ради.

В ООАС наголосили, що під час розгляду позову суд керувався рішенням Конституційного Суду України від 28 лютого 2018 року, яким Закон України "Про засади державної мовної політики", було визнано таким, що не відповідає Конституції України.

Зазначається, що саме на підставі цього закону Одеська облрада 15 серпня 2012 року ухвалила рішення про надання російській мові статусу регіональної в Одеській області.

Виходячи з цих обставин, суд дійшов висновку, що позов про визнання протиправним та нечинним рішення Одеської обласної ради про встановлення в Одеській області російської мови як регіональної підлягає задоволенню.

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Нагадаємо:

  • Закон України про засади мовної політики був прийнятий ще за каденції президента-втікача Віктора Януковича. Він передбачав встановлення офіційного використання регіональних мов у роботі місцевих органів самоврядування.
  • 28 лютого 2018 року Конституційний суд України своїм рішенням скасував дію "мовного закону", визнавши його неконституційним.

Українська правда

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Теми: Одеська областьмовасудзакон про мови
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