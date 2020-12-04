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Россияне не смогли предоставить доказательства стрельбы на границе с Украиной

Пятница, 4 декабря 2020, 16:14
Россияне не смогли предоставить доказательства стрельбы на границе с Украиной

Государственная пограничная служба не нашла подтверждения заявлению ФСБ РФ о нарушении группой лиц границы с Украиной и огневом противостоянии.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала смежная сторона, а это в пределах Сумской области, не зафиксировано, как и нет информации, которая бы подтверждала подлинность сообщения от российских пограничников.

Подтвердить сказанное российские пограничники не могли и во время погранично-представительской встречи непосредственно на линии границы. Российская сторона настаивала на ранее предоставленной информации".

Детали: По информации, поступившей от россиян Госпогранслужбе Украины около 11.00, инцидент якобы имел место в полночь по московскому времени с 3 на 4 декабря на направлении российского населенного пункта Пороз. До этого какой-либо информации от сопредельной стороны не поступало.

В то же время в дальнейшем российская сторона никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины привести не смогла, следов пересечения границы на местности также не зафиксировано. Не предоставила никакой информации РФ и о погибшем, с их слов, лице и оружие, которое нарушитель мог использовать.

Что предшествовало: ФСБ РФ заявила, якобы трое неизвестных нарушили границу со стороны Украины. По их словам, при попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные бежали на территорию Украины.

Государственная пограничная служба Украины не фиксировала нарушений, поэтому запросила встречу с представителями РФ и провела проверку местности, о которой говорили россияне.

Украинская правда

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Темы: границаПограничная службаРосcия
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