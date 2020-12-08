Янукович проситься на засідання суду у справі Майдану

Експрезидент-втікач Віктор Янукович хоче брати участь в режимі відеозв'язку в засіданні суду про обрання йому запобіжного заходу у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року.

Джерело: адвокат Януковича Віталій Сердюк в Facebook

Пряма мова: "9 грудня о 14:45 в Печерському районному суді Києва розглядатиметься клопотання ОГП про обрання четвертому президенту України запобіжного заходу у справі Майдану. Віктор Янукович вимагає особистої участі в процесі, залучення до нього потерпілих і допиту свідків".

Деталі: За словами Сердюка, Янукович звернувся до Печерського райсуду з вимогою забезпечити його особисту участь у процесі, як вже було зроблено у цій справі Святошинським судом у 2016 році (відеодопит).

Захист Януковича пропонує заслухати обидві сторони: і тодішніх представників влади, і прихильників Майдану. За словами Сердюка, необхідно публічно допитати: Миколу Азарова, Віталія Захарченка, Олександра Якименка та інших, так і з боку Майдану: Арсенія Яценюка, Петра Порошенка, Андрія Парубія, Олександра Турчинова, Юрія Луценка та Давида Жванію.

Адвокат заявив, що передає суду і вимагатиме публічного вивчення 15 томів матеріалів, які нібито підтверджують причетність до розстрілів на Майдані "представників постмайданної влади".

Що передувало: Попереднє рішення Печерського суду про заочний арешт Януковича в цій справі було скасовано Київським апеляційним судом.

Нагадаємо: Після втечі в 2014 році експрезидента Януковича з країни правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень.

Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки.

Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до 13 років ув'язнення.