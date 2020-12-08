Татаров, за яким полює НАБУ, взявся реформувати КПК

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, якого підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи, й проти якого днями провели мітинг під ОПУ, провів зустріч з робочою групою щодо реформування кримінальної юстиції.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Під час наради обговорили підготовлений проєкт закону про внесення змін і доповнень до КПК, яким пропонується удосконалити механізм здійснення спеціального досудового розслідування, порядок провадження окремих процесуальних дій, гарантії дотримання прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження тощо.

На зустрічі також обговорили закордонний досвід діяльності органів кримінальної юстиції та практику міжнародних інституцій, які мають бути враховані при доопрацюванні відповідного проекту".

Деталі: Учасники засідання домовилися "максимально оперативно" доопрацювати законопроєкт і показати його президенту Володимиру Зеленському до кінця грудня.

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