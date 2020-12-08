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Татаров, за яким полює НАБУ, взявся реформувати КПК

Вівторок, 8 грудня 2020, 18:08

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, якого підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи, й проти якого днями провели мітинг під ОПУ, провів зустріч з робочою групою щодо реформування кримінальної юстиції.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Під час наради обговорили підготовлений проєкт закону про внесення змін і доповнень до КПК, яким пропонується удосконалити механізм здійснення спеціального досудового розслідування, порядок провадження окремих процесуальних дій, гарантії дотримання прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження тощо.

На зустрічі також обговорили закордонний досвід діяльності органів кримінальної юстиції та практику міжнародних інституцій, які мають бути враховані при доопрацюванні відповідного проекту".

Деталі: Учасники засідання домовилися "максимально оперативно" доопрацювати законопроєкт і показати його президенту Володимиру Зеленському до кінця грудня.

Передісторія:

  • 2 грудня Національне антикорупційне бюро заявило, що Офіс генерального прокурора свідомо зриває справу щодо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, якого підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.
  • Співрозмовник у правоохоронних органах 2 грудня розповів УП, що НАБУ та САП підготували підозру Татарову, але генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила 4 прокурорів, які вели цю справу.
  • У п'ятницю, 4 грудня, під ОПУ  пройшла акція "Національного корпусу", її учасники вимагали звільнення Венедіктової, глави ОПУ Андрія Єрмака та Татарова.
  • У відповідь на мітинг Татаров відповів, що поки перебуває у владі, має намір і далі просувати політику зменшення впливу на Україну сил, які намагаються нав'язати країні "зовнішнє управління".

Українська правда
Теми: Офіс президентаТатаровНАБУзаконодавство


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