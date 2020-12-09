SpaceX скасувала запуск космічного корабля Starship за ОДНУ секунду до старту. Відео
За 1,3 секунди до запуску двигунів першого прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля компанії Ілона Маска Spacex Starship, який мав здійснити "стрибок" на 15 кілометрів, старт було автоматично скасовано.
Джерело: трансляція запуску
Деталі: Восьму тестову модель багаторазового міжпланетного корабля Starship планували запустити на 15 кілометрів та згодом здійснити керовану вертикальну посадку назад на стартовий майданчик о 00:37 за Києвом.
В SpaceX згодом повідомили, що запуск, який в онлайні чекали півмільйона людей, було автоматично скасовано, ймовірно, через проблеми з двигуном. У середу, 9 грудня, запланована друга спроба старту.
Відео "запуску"
Довідка: Starship SN8 встановлено на пусковому комплексі в містечку Бока Чика, штат Техас.
Напередодні Маск зазначав, що з "ймовірність ⅓ (33.3% — ред) запуск пройде успішно".
Старший інженер SpaceX по польотах на Марс Ларс Блекмор о 23:15 за Києвом написав в Twitter: "Сьогодні ми побачимо, чи можливий новий спосіб польоту (падіння?). Це великий крок до 100% багаторазових ракет, які зможуть доставити нас на Місяць і Марс. Можливо, не вийде з першого разу, тож побажайте нам удачі!".
Як зазначає SpaceХ, наступні тестові моделі Starship 9 і 10 вже майже готові до запусків, а 11,12,13,14,15 та 16-та модифікації Starship зараз виготовляються.
У тестовому прототипі SN8, на відміну від ракети-носія Falcon 9, де встановлено двигуни Merlin, підйомну потужність забезпечують три двигуни Raptor.
Що передувало:
- 1 грудня Ілон Маск заявив: "Я повністю впевнений, що людина висадиться на Марс в найближчі шість років", а в кращому випадку — в наступні чотири роки.
- SpaceX 3 вересня провела ще одні успішні випробування прототипу корабля Starship. Тестова модель багаторазового корабля виконала політ на 150 метрів.
- Компанія Ілона Маска SpaceX скасувала запуск ракети-носія Falcon 9, яка повинна була доставити на орбіту Землі військовий GPS-супутник, за дві секунди до старту двигунів.