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SpaceX скасувала запуск космічного корабля Starship за ОДНУ секунду до старту. Відео

Середа, 9 грудня 2020, 06:53
SpaceX скасувала запуск космічного корабля Starship за ОДНУ секунду до старту. Відео
Три двигуни Raptor, які встановлені в Starship

За 1,3 секунди до запуску двигунів першого прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля компанії Ілона Маска Spacex Starship, який мав здійснити "стрибок" на 15 кілометрів, старт було автоматично скасовано.

Джерело: трансляція запуску

Деталі: Восьму тестову модель багаторазового міжпланетного корабля Starship планували запустити на 15 кілометрів та згодом здійснити керовану вертикальну посадку назад на стартовий майданчик о 00:37 за Києвом. 

 
Скріншот трансляції
 
Скріншот трансляції
 
Двигун Raptor, який вже встановлюють в Starship — зліва та вакуумна версія Raptor, яку почнуть випробовувати пізніше — справа
 

Три двигуни Raptor встановлені в Starship

В SpaceX згодом повідомили, що запуск, який в онлайні чекали півмільйона людей, було автоматично скасовано, ймовірно, через проблеми з двигуном. У середу, 9 грудня, запланована друга спроба старту.

Відео "запуску"

Довідка: Starship SN8 встановлено на пусковому комплексі в містечку Бока Чика, штат Техас.

Напередодні Маск зазначав, що з "ймовірність ⅓ (33.3% — ред) запуск пройде успішно".

Старший інженер SpaceX по польотах на Марс Ларс Блекмор о 23:15 за Києвом написав в Twitter: "Сьогодні ми побачимо, чи можливий новий спосіб польоту (падіння?). Це великий крок до 100% багаторазових ракет, які зможуть доставити нас на Місяць і Марс. Можливо, не вийде з першого разу, тож побажайте нам удачі!".

Як зазначає SpaceХ, наступні тестові моделі Starship 9 і 10 вже майже готові до запусків, а 11,12,13,14,15 та 16-та модифікації Starship зараз виготовляються.

У тестовому прототипі SN8, на відміну від ракети-носія Falcon 9, де встановлено двигуни Merlin, підйомну потужність забезпечують три двигуни Raptor. 

Що передувало:

Микола Донєв, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: космосІлон Маск
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