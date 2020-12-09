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SpaceX скасувала запуск космічного корабля Starship за ОДНУ секунду до старту двигунів

Середа, 9 грудня 2020, 00:46
Три двигуни Raptor, які встановлені в Starship

Компанія Ілона Маска Spacex за 1,3 секунди до старту двигунів скасувала запуск першого прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship, який мав здійснити "стрибок" на 15 кілометрів.

Джерело: трансляція запуску

Деталі: Восьму тестову модель багаторазового міжпланетного космічного корабля Starship планували запустити на 15 кілометрів та згодом здійснити керовану вертикальну посадку назад на стартовий майданчик о 00:37 за Києвом. 

 
 
Двигун Raptor, який вже встановлено в Starship — зліва та вакуумна версія Raptor, яку почнуть випробовувати пізніше — зправа
 

Три двигуни Raptor, які вже встановлені в Starship

Що передувало: Компанія Ілона Маска SpaceX скасувала запуск ракети-носія Falcon 9, яка повинна була доставити на орбіту Землі військовий GPS-супутник, за дві секунди до старту двигунів.

Микола Донєв, УП
Теми: космосІлон Маск


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