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Україна запропонувала наступні кроки врегулювання конфлікту на Донбасі

Середа, 9 грудня 2020, 09:41
Україна запропонувала наступні кроки врегулювання конфлікту на Донбасі

Українська сторона закликає Кремль виконувати домовленості, які досягнули сторони на зустрічі у "нормандському форматі", натомість у Кремлі заявили, що у найближчий час не йдеться про наступну зустріч "нормандії" на найвищому рівні.

Джерело: МЗС України, Українська делегація в ТКГ, джерело близьке до кремлівського куратора українського напрямку Дмитра Козака, в коментарі "Коммерсанту"

Деталі: Українська сторона вважає, що наступними кроками врегулювання конфлікту на Донбасі має стати:

  • подальше звільнення утримуваних осіб,
  • забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій, насамперед Міжнародного комітету Червоного хреста, до всіх утримуваних осіб,
  • відкриття і належного функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування,
  • виконання безпекових умов (розмінування, розведення військ),
  • продовженні обговорення робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року.

Відзначається, що Україна підтверджує свою готовність і надалі працювати в рамках "Нормандського формату" задля виконання досягнутих лідерами чотирьох країн домовленостей.

В українському міністерстві закликали Росію виконати всі рішення, які прийняли лідери чотирьох країн на попередній зустрічі.

Зазначається, що ініціативи України дотепер залишаються без належної реакції російської сторони.

У Кремлі близьке до Козака джерело заявило, що у найближчий час ніякого саміту у нормандському форматі не буде.

Відзначається, що Козак часто спілкується з главою офісу президента України Андрієм Єрмаком і колегами з Німеччини і Франції.

Довідка: 9 грудня 2020 року виповнюється рік з часу проведення Паризького саміту глав держав та урядів держав-учасниць "Нормандського формату".

Українська правда

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Теми: Росіянормандський форматДонбаснормандський формат
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