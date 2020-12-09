Янукович не має бути на суді про арешт, це піархід - прокурор

Прокуратура каже, що за процедурою експрезидент Віктор Янукович не має права бути присутнім на засіданні щодо його арешту в справі про розстріл на Майдані в 2014 році.

Джерело: прокурор у справі Олексій Донський у коментарі "Громадському радіо"

Пряма мова: "Чергова заява – це антиюриспруденція і намагання пропіаритись за відсутності юридичних моментів. Вимога відеоконференції – це спроба будь-яким чином на місяці розтягнути розгляд даного клопотання. РФ у цьому провадженні не виконує жодне з наших запитів про міжнародно-правову допомогу. Починаючи від підтвердження місцезнаходження Януковича в РФ, закінчуючи проведенням будь яких процесуальних дій".

Деталі: Донський додав, що за тією процедурою, в рамках якої внесено це клопотання, підозрюваний не є учасником цього процесу.

Якщо Янукович з’явиться через відеоконференцію, прокуратура ставитиме питання про розгляд за іншою процедурою.

Що передувало: Адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що експрезидент-втікач хоче брати участь в режимі відеозв'язку в засіданні Печерського суду 9 грудня про обрання йому запобіжного заходу у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року.

Попереднє рішення Печерського суду про заочний арешт Януковича в цій справі було скасовано Київським апеляційним судом.

Нагадаємо: Після втечі в 2014 році експрезидента Януковича з країни правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень.

Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки.

Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до 13 років ув'язнення.