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Нове головування Ради ЄС оголосило про підготовку саміту Східного партнерства

П'ятниця, 1 січня 2021, 11:23
Нове головування Ради ЄС оголосило про підготовку саміту Східного партнерства

Португалія, яка стає головуючою державою у Раді ЄС, заявила про наміри провести саміт "Східного партнерства" у Брюсселі вже у лютому.

Про це йдеться у програмі головування, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Головування у Євросоюзі змінюється за ротаційним принципом. Португалія набула цього статусу опівночі 1 січня та очолюватиме Раду ЄС до кінця червня. Попри те, що головування має дуже обмежені повноваження у питаннях, що стосуються зовнішньої політики, Португалія визначила кілька напрямів, на які вона спрямує свою активність.

 "Головування буде активно працювати над організацією саміту ЄС-Східне партнерство, провести який заплановано у лютому в Брюсселі. Що стосується України, ми будемо підтримувати зусилля Високого представника (Жозепа Борреля -ЄП) з просування всеохопного політичного розв’язання (конфлікту)", - йдеться у документі.

Варто зауважити, що у офіційних документах ЄС досі не йшлося про наміри провести саміт Східного партнерства (СхП) у лютому 2021 року. Минулого літа, під час відео конференції лідерів СхП, вони домовлялися про фізичну зустріч у березні-2021. Чи лишилися досі плани про персональну зустріч – не повідомляється.

У самітах СхП – формату, що визначає співпрацю ЄС з Україною, Молдовою, Грузією, Білоруссю, Вірменією та Азербайджаном – Україна бере участь на рівні президента.

Раніше повідомлялося, що Білорусь знижує рівень участі у Східному партнерстві.

"Українська правда" в Threads

Теми: Східне партнерствоЄСУкраїна
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