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Україна, Молдова та Грузія почнуть координувати дії для отримання перспективи вступу в ЄС

Середа, 15 грудня 2021, 22:50
Україна, Молдова та Грузія почнуть координувати дії для отримання перспективи вступу в ЄС
Ілюстративне фото з сайту ЄС

Держави "асоційованого тріо" у рамках Східного партнерства – Україна, Молдова та Грузія – уперше домовилися про співпрацю на шляху до членства в ЄС.

Про це йдеться у документі за підписами лідерів трьох країн, узгодженому у середу в Брюсселі.

Коментований український переклад документу з поясненням його положень опублікувала "Європейська правда".

Президенти України та Молдови, а також прем’єр-міністр Грузії погодилися з необхідністю "посилення координації з питань, що становлять спільний інтерес, включаючи визнання Європейським Союзом європейської перспективи Асоційованого тріо".

Досі подібного механізму не було, у тому числі через небажання Кишинева піднімати чутливе для ЄС питання перспективи членства.

Втім, у цьому документі Молдова також дала згоду та те, спільно вимагати цього у Брюсселя.

"Ми підтвердили нашу рішучість, підкріплену сильною волею наших народів, діяти у напрямку членства в Європейському Союзі. У цьому зв’язку ми закликаємо Європейський Союз підтримати суверенний вибір наших держав разом з усіма відповідними кроками, зробленими нами на напрямі європейської інтеграції, та визнати європейську перспективу Грузії, Республіки Молдова та України", - йдеться у документі

Раніше Володимир Зеленський заявив у Брюсселі, що "Асоційоване тріо" має стати новою хвилею розширення ЄС. Міністр Дмитро Кулеба наголоив, що вже чверть країн ЄС офіційно підтримують вступ України до Євросоюзу.

Детальніше про те, що являє собою Східне партнерство, нащо його створили та чому у ньому все ж лишається інтерес для Києва – дивіться у короткому пояснювальному відео ЄвроПравди..

"Українська правда" у Threads

Теми: Східне партнерствоЄСУкраїнаєвроінтеграція
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