На саміті у Брюсселі можуть схвалити окрему заяву "асоційованого тріо" про європерспективу

В Офісі президента хочуть додатково до декларації саміту Східного партнерства у листопаді підготувати окрему заяву "асоційованого тріо".

Про це сказав заступник голови ОПУ Ігор Жовква, йдеться у статті "Розділене тріо: як Молдова, Грузія та Україна шукають свої шляхи для зближення з ЄС".

Зокрема, він висунув ідею підготувати на саміт Східного партнерства додаткову заяву саміту без участі Азербайджану, Вірменії і Білорусі, яка швидше за все проігнорує саміт.

На думку Жовкви, це дозволить не обмежувати себе через присутність тих держав, у яких просто немає європейських амбіцій.

"Якщо декларація не буде достатньо амбіційною, ми можемо зупинитися на окремій заяві тріо", - заявив він.

При цьому Жовква не надав деталей переговорів, зазначивши, що робота над документами саміту лише починається.

Втім, попри оптимізм заяв представника ОПУ, він був змушений визнати: обґрунтованих підстав для високих очікувань від саміту немає.

Представник ОПУ, зокрема, зазначив, що першому проєкту заяви саміту, який отримала Україна, відверто бракує амбітності.

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