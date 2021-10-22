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На саміті у Брюсселі можуть схвалити окрему заяву "асоційованого тріо" про європерспективу

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 19:36

В Офісі президента хочуть додатково до декларації саміту Східного партнерства у листопаді підготувати окрему заяву "асоційованого тріо".

Про це сказав заступник голови ОПУ Ігор Жовква, йдеться у статті "Розділене тріо: як Молдова, Грузія та Україна шукають свої шляхи для зближення з ЄС".

Зокрема, він висунув ідею підготувати на саміт Східного партнерства додаткову заяву саміту без участі Азербайджану, Вірменії і Білорусі, яка швидше за все проігнорує саміт.

На думку Жовкви, це дозволить не обмежувати себе через присутність тих держав, у яких просто немає європейських амбіцій.

"Якщо декларація не буде достатньо амбіційною, ми можемо зупинитися на окремій заяві тріо", - заявив він.

При цьому Жовква не надав деталей переговорів, зазначивши, що робота над документами саміту лише починається.

Втім, попри оптимізм заяв представника ОПУ, він був змушений визнати: обґрунтованих підстав для високих очікувань від саміту немає.

Представник ОПУ, зокрема, зазначив, що першому проєкту заяви саміту, який отримала Україна, відверто бракує амбітності.

Читайте також "Україна увійде до наступної хвилі розширення ЄС". Програмна промова міністра Кулеби

Теми: ЄССхідне партнерство


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