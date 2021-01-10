На місці вибуху на Полтавщині досі горить факел: без газу тисячі людей
Внаслідок вибуху на магістральному газопроводі на Полтавщині без газу залишилися 3,5 тисяч громадян, на місці вибуху досі спостерігається факельне горіння висотою до 1 м.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: Повідомляється, що близько 22.00 на місці розгерметизації все ще спостерігається незначне факельне горіння висотою до 1 м над землею.
Відключено газорозподільну станцію "Вишневе" внаслідок чого припинено газопостачання 16 населених пунктів (близько 3 тис. 500 абонентів) Лубенського району.
Наразі рятувальники за допомогою газоаналізаторів проводять заміри повітря на наявність перевищення небезпечних речовин.
Зокрема, повітря перевіряють у селах Новаки, Тарандинці, Губське, Халепці, Калайдинці та Клепачі.
Жертв та постраждалих внаслідок вибуху немає.
Що було раніше: По обіді 9 січня на магістральному газопроводі, який обслуговує "Оператор газотранспортної системи України" (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці, що на Полтавщині.
У ДСНС розповіли, що причиною інциденту стала розгерметизація газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" з послідуючим факельним горінням.
О 16 годині подачу газу до газопроводу перекрили.
Нагадаємо:
- Правоохоронці встановлюють причини вибуху на магістральному газопроводі в Лубенському районі Полтавської області, інформація про постраждалих відсутня.