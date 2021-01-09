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На місці вибуху на Полтавщині досі горить факел: без газу тисячі людей

Субота, 9 січня 2021, 23:15
На місці вибуху на Полтавщині досі горить факел: без газу тисячі людей

Внаслідок вибуху на магістральному газопроводі на Полтавщині без газу залишилися 3,5 тисяч громадян, на місці вибуху досі спостерігається факельне горіння висотою до 1 м.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Повідомляється, що близько 22.00 на місці розгерметизації все ще спостерігається незначне факельне горіння висотою до 1 м над землею.

Відключено газорозподільну станцію "Вишневе" внаслідок чого припинено газопостачання 16 населених пунктів (близько 3 тис. 500 абонентів) Лубенського району.

Наразі рятувальники за допомогою газоаналізаторів проводять заміри повітря на наявність перевищення небезпечних речовин.

Зокрема, повітря перевіряють у селах Новаки, Тарандинці, Губське, Халепці, Калайдинці та Клепачі.

Жертв та постраждалих внаслідок вибуху немає.

Що було раніше: По обіді 9 січня на магістральному газопроводі, який обслуговує "Оператор газотранспортної системи України" (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці, що на Полтавщині.

У ДСНС розповіли, що причиною інциденту стала розгерметизація газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" з послідуючим факельним горінням.

О 16 годині подачу газу до газопроводу перекрили.

Нагадаємо:

  • Правоохоронці встановлюють причини вибуху на магістральному газопроводі в Лубенському районі Полтавської області, інформація про постраждалих відсутня.

Українська правда
Теми: Полтавська областьгазвибух
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