Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На місці вибуху на Полтавщині досі горить факел: без газу тисячі людей

Неділя, 10 січня 2021, 00:15

Внаслідок вибуху на магістральному газопроводі на Полтавщині без газу залишилися 3,5 тисяч громадян, на місці вибуху досі спостерігається факельне горіння висотою до 1 м.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Повідомляється, що близько 22.00 на місці розгерметизації все ще спостерігається незначне факельне горіння висотою до 1 м над землею.

Відключено газорозподільну станцію "Вишневе" внаслідок чого припинено газопостачання 16 населених пунктів (близько 3 тис. 500 абонентів) Лубенського району.

Наразі рятувальники за допомогою газоаналізаторів проводять заміри повітря на наявність перевищення небезпечних речовин.

Зокрема, повітря перевіряють у селах Новаки, Тарандинці, Губське, Халепці, Калайдинці та Клепачі.

Жертв та постраждалих внаслідок вибуху немає.

Що було раніше: По обіді 9 січня на магістральному газопроводі, який обслуговує "Оператор газотранспортної системи України" (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці, що на Полтавщині.

У ДСНС розповіли, що причиною інциденту стала розгерметизація газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" з послідуючим факельним горінням.

О 16 годині подачу газу до газопроводу перекрили.

Нагадаємо:

  • Правоохоронці встановлюють причини вибуху на магістральному газопроводі в Лубенському районі Полтавської області, інформація про постраждалих відсутня.

Українська правда
Теми: Полтавська областьгазвибух


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ США почався суд над "шаманом" та іншими знаковими нападниками на Капітолій

Компанія Moderna готова виготовити сотні мільйонів доз вакцини від Covid

відеоКривонос розповів про нереалізований план витіснення РФ з Криму

відеоЦього тижня кількість заражень Covid почне рости – МОЗ

відеоНа магістральному газопроводі Укртрансгазу пролунав вибух

Мер Тернополя скаржиться, що поліція змушує дотримуватися карантину

Усі новини...
Полтавська область
На магістральному газопроводі Укртрансгазу пролунав вибух
Місця, які нас вразили у 2020
На Полтавщині у вагоні поїзда сталася пожежа: 2 загиблих
Останні новини
02:49
Прихильники і рідні обурені баном Трампа у Twitter
01:56
Особистий лікар Папи Римського помер від COVID-19
01:25
У день штурму біля Капітолія знайшли пікап із вибухівкою
00:15
На місці вибуху на Полтавщині досі горить факел: без газу тисячі людей
23:59
Демократи у Конгресі вже готові представити статтю для імпічменту Трампа
23:45
фотоАномальні снігопади: в Іспанії зростає кількість жертв
23:09
фотоУ США почався суд над "шаманом" та іншими знаковими нападниками на Капітолій
22:19
Катастрофа МАУ в Тегерані: Держдеп США звинуватив Іран у покриванні винних
21:54
Компанія Moderna готова виготовити сотні мільйонів доз вакцини від Covid
21:32
Російсько-окупаційні війська на Донбасі знову стріляли
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!