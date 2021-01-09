Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На месте взрыва на Полтавщине до сих пор горит факел: без газа тысячи людей

Суббота, 9 января 2021, 23:15
На месте взрыва на Полтавщине до сих пор горит факел: без газа тысячи людей

В результате взрыва на магистральном газопроводе в Полтавской облсти без газа остались 3500 граждан, на месте взрыва до сих пор наблюдается факельное горение высотой до 1 м.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Сообщается, что около 22.00 на месте разгерметизации все еще наблюдается незначительное факельное горение высотой до 1 м над землей.

Отключено газораспределительную станцию ​​"Вишневое" из-за чего прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов (около 3 тыс. 500 абонентов) Лубенского района.

Сейчас спасатели с помощью газоанализаторов проводят замеры воздуха на наличие превышения опасных веществ.

В частности, воздух проверяют в селах Новаки, Тарандинцы, Губское, Халепцы, Калайдинцы и Клепачи.

Жертв и пострадавших в результате взрыва нет.

Что было раньше: После обеда 9 января на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке вблизи села Калайдинцы, что на Полтавщине.

В ГСЧС рассказали, что причиной взрыва стала разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением.

Напомним:

  • Правоохранители устанавливают причины взрыва на магистральном газопроводе в Лубенском районе Полтавской области, информация о пострадавших отсутствует.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Полтавская областьгазвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Полтавская область
На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды
В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
Годовщина удара по ТЦ в Кременчуге: под подозрением трое российских командиров, следствие продолжается
Последние новости
09:00
Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Все новости...
Реклама: