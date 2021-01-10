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На месте взрыва на Полтавщине до сих пор горит факел: без газа тысячи людей

Воскресенье, 10 января 2021, 00:15

В результате взрыва на магистральном газопроводе в Полтавской облсти без газа остались 3500 граждан, на месте взрыва до сих пор наблюдается факельное горение высотой до 1 м.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Сообщается, что около 22.00 на месте разгерметизации все еще наблюдается незначительное факельное горение высотой до 1 м над землей.

Отключено газораспределительную станцию ​​"Вишневое" из-за чего прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов (около 3 тыс. 500 абонентов) Лубенского района.

Сейчас спасатели с помощью газоанализаторов проводят замеры воздуха на наличие превышения опасных веществ.

В частности, воздух проверяют в селах Новаки, Тарандинцы, Губское, Халепцы, Калайдинцы и Клепачи.

Жертв и пострадавших в результате взрыва нет.

Что было раньше: После обеда 9 января на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке вблизи села Калайдинцы, что на Полтавщине.

В ГСЧС рассказали, что причиной взрыва стала разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением.

Напомним:

  • Правоохранители устанавливают причины взрыва на магистральном газопроводе в Лубенском районе Полтавской области, информация о пострадавших отсутствует.

Украинская правда
Темы: Полтавская областьгазвзрыв


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