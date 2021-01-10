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У день штурму біля Капітолія знайшли пікап із вибухівкою

Неділя, 10 січня 2021, 01:25

У Сполучених Штатах біля будівлі Капітолія у день штурму знайшли автомобіль з 11 саморобними вибуховими пристроями, штурмовою гвинтівкою та пістолетом.

Джерело: CNN

Деталі: Власника пікапа 70-річного Лонні Лероя Коффмана затримали. Йому висунули обвинувачення у зберіганні незареєстрованої вогнепальної зброї та носінні пістолета без ліцензії.

Повідомляється, що команда саперів виявила арсенал під час сутички після того як захопили Капітолій.

Коффман повідомив поліції, що у машині були банки, наповнені "розплавленим пінополістиролом і бензином".

Федеральні слідчі вважають, що комбінація, якщо вибухнути, матиме ефект напалму. Поліція також виявила у машині ганчірки, запальнички, пістолет на пасажирському сидінні, штурмову гвинтівку M4 Carbine, а також заряджені магазини для гвинтівок.

Під час затримання у чоловіка також виявили 9-міліметровий пістолет і пістолет 22-го калібру.

При цьому жодна зброя, виявлена ​​в його авто або при ньому, не була на нього зареєстрована.

Американське міністерство юстиції наразі висунуло обвинувачення проти 13 осіб, пов'язаних з заворушеннями на Капітолії.

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Нагадаємо:

  • Напад прибічників Дональда Трампа на Капітолій призвів до загибелі кількох людей.
  • Прокуратура США заявила, що вивчить роль самого Трампав штурмі Капітолію.
  • Правоохоронці у США затримали трьох людей, які стали відомими після штурму будівлі Конгресу, зокрема "шамана" Джейка Анджелі.

Українська правда
Теми: СШАТрамп


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