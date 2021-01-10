У день штурму біля Капітолія знайшли пікап із вибухівкою
У Сполучених Штатах біля будівлі Капітолія у день штурму знайшли автомобіль з 11 саморобними вибуховими пристроями, штурмовою гвинтівкою та пістолетом.
Джерело: CNN
Деталі: Власника пікапа 70-річного Лонні Лероя Коффмана затримали. Йому висунули обвинувачення у зберіганні незареєстрованої вогнепальної зброї та носінні пістолета без ліцензії.
Повідомляється, що команда саперів виявила арсенал під час сутички після того як захопили Капітолій.
Коффман повідомив поліції, що у машині були банки, наповнені "розплавленим пінополістиролом і бензином".
Федеральні слідчі вважають, що комбінація, якщо вибухнути, матиме ефект напалму. Поліція також виявила у машині ганчірки, запальнички, пістолет на пасажирському сидінні, штурмову гвинтівку M4 Carbine, а також заряджені магазини для гвинтівок.
Під час затримання у чоловіка також виявили 9-міліметровий пістолет і пістолет 22-го калібру.
При цьому жодна зброя, виявлена в його авто або при ньому, не була на нього зареєстрована.
Американське міністерство юстиції наразі висунуло обвинувачення проти 13 осіб, пов'язаних з заворушеннями на Капітолії.
Читайте також: Хаос заради Трампа. Як фанати президента США штурмували Капітолій
Нагадаємо:
- Напад прибічників Дональда Трампа на Капітолій призвів до загибелі кількох людей.
- Прокуратура США заявила, що вивчить роль самого Трампав штурмі Капітолію.
- Правоохоронці у США затримали трьох людей, які стали відомими після штурму будівлі Конгресу, зокрема "шамана" Джейка Анджелі.