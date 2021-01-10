Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В день штурма у Капитолия нашли пикап со взрывчаткой

Воскресенье, 10 января 2021, 00:25
В день штурма у Капитолия нашли пикап со взрывчаткой

В Соединенных Штатах недалеко от здания Капитолия в день штурма нашли автомобиль с 11 самодельными взрывными устройствами, штурмовой винтовкой и пистолетом.

Источник: CNN

Детали: Владельца пикапа 70-летнего Лонни Лероя Коффмана задержали. Ему предъявили обвинение в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и ношении пистолета без лицензии.

Сообщается, что команда саперов обнаружила арсенал во время схватки после того как захватили Капитолий.

Коффман сообщил полиции, что в машине были банки, наполненные "расплавленным пенополистиролом и бензином".

Федеральные следователи считают, что комбинация, если взорваться, будет иметь эффект напалма. Полиция также обнаружила в машине тряпки, зажигалки, пистолет на пассажирском сиденье, штурмовую винтовку M4 Carbine, а также заряженные магазины для винтовок.

Во время задержания у мужчины также обнаружили 9-миллиметровый пистолет и пистолет 22-го калибра.

При этом ни одно оружие, обнаруженное в его авто или при нем, не было на него зарегистрировано.

Американское министерство юстиции выдвинуло обвинения против 13 человек, связанных с беспорядками в Капитолии.

Узнать больше: Хаос ради Трампа: как фанаты президента США штурмовали Капитолий. LIVE

Напомним:

  • Нападение сторонников Дональда Трампа на Капитолий привело к гибели нескольких человек.
  • Прокуратура США заявила, что изучит роль самого Трампа в штурме Капитолия.
  • Правоохранители в США задержали трех человек, которые стали известными после штурма здания Конгресса, в частности "шамана" Джейка Анджели.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
США
Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине на $800 млн
Пентагон подтвердил предоставление Украине кассетных боеприпасов
Белый дом рассказал о дискуссиях между США и Украиной по кассетным снарядам
Последние новости
09:00
Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
Все новости...
Реклама: