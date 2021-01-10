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В день штурма у Капитолия нашли пикап со взрывчаткой

Воскресенье, 10 января 2021, 01:25

В Соединенных Штатах недалеко от здания Капитолия в день штурма нашли автомобиль с 11 самодельными взрывными устройствами, штурмовой винтовкой и пистолетом.

Источник: CNN

Детали: Владельца пикапа 70-летнего Лонни Лероя Коффмана задержали. Ему предъявили обвинение в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и ношении пистолета без лицензии.

Сообщается, что команда саперов обнаружила арсенал во время схватки после того как захватили Капитолий.

Коффман сообщил полиции, что в машине были банки, наполненные "расплавленным пенополистиролом и бензином".

Федеральные следователи считают, что комбинация, если взорваться, будет иметь эффект напалма. Полиция также обнаружила в машине тряпки, зажигалки, пистолет на пассажирском сиденье, штурмовую винтовку M4 Carbine, а также заряженные магазины для винтовок.

Во время задержания у мужчины также обнаружили 9-миллиметровый пистолет и пистолет 22-го калибра.

При этом ни одно оружие, обнаруженное в его авто или при нем, не было на него зарегистрировано.

Американское министерство юстиции выдвинуло обвинения против 13 человек, связанных с беспорядками в Капитолии.

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Напомним:

  • Нападение сторонников Дональда Трампа на Капитолий привело к гибели нескольких человек.
  • Прокуратура США заявила, что изучит роль самого Трампа в штурме Капитолия.
  • Правоохранители в США задержали трех человек, которые стали известными после штурма здания Конгресса, в частности "шамана" Джейка Анджели.

Украинская правда
Темы: СШАТрамп


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