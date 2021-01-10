Особистий лікар Папи Римського помер від COVID-19
Неділя, 10 січня 2021, 01:56
Особистий лікар Папи Римського 78-річний Фабріціо Соккорсо помер від ускладнень, пов'язаних з COVID-19.
Джерело: Vatican News
Деталі: Відзначається, що 78-річний лікар був госпіталізований з онкологічною патологією. Смерть наступила від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом.
Папа Римський вибрав його своїм особистим лікарем у 2015 році.
Нагадаємо:
- Папа Римський Франциск планує зробити щеплення від Covid-19 наступного тижня.
Українська правда