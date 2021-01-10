Особистий лікар Папи Римського помер від COVID-19

Особистий лікар Папи Римського 78-річний Фабріціо Соккорсо помер від ускладнень, пов'язаних з COVID-19.

Джерело: Vatican News

Деталі: Відзначається, що 78-річний лікар був госпіталізований з онкологічною патологією. Смерть наступила від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом.

Папа Римський вибрав його своїм особистим лікарем у 2015 році.

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