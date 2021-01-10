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Особистий лікар Папи Римського помер від COVID-19

Неділя, 10 січня 2021, 00:56
Особистий лікар Папи Римського помер від COVID-19

Особистий лікар Папи Римського 78-річний Фабріціо Соккорсо помер від ускладнень, пов'язаних з COVID-19.

Джерело: Vatican News

Деталі: Відзначається, що 78-річний лікар був госпіталізований з онкологічною патологією. Смерть наступила від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом.

Папа Римський вибрав його своїм особистим лікарем у 2015 році.

Нагадаємо: 

  • Папа Римський Франциск планує зробити щеплення від Covid-19 наступного тижня.

Українська правда

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Теми: ВатиканрелігіякоронавірусCovid-2019
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