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Личный врач Папы Римского умер от COVID-19

Воскресенье, 10 января 2021, 01:56

Личный врач Папы Римского 78-летний Фабрицио Соккорси умер от осложнений, связанных с COVID-19.

Источник: Vatican News

Детали: Отмечается, что 78-летний врач был госпитализирован с онкологической патологией. Смерть наступила от осложнений, связанных с коронавирусом.

Папа Римский выбрал его своим личным врачом в 2015 году.

Напомним: 

  • Папа Римский Франциск планирует сделать прививку от Covid-19 на следующей неделе.

Украинская правда
Темы: ВатиканрелигиякоронавирусCovid-2019


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