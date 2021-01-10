Личный врач Папы Римского умер от COVID-19
Воскресенье, 10 января 2021, 01:56
Личный врач Папы Римского 78-летний Фабрицио Соккорси умер от осложнений, связанных с COVID-19.
Источник: Vatican News
Детали: Отмечается, что 78-летний врач был госпитализирован с онкологической патологией. Смерть наступила от осложнений, связанных с коронавирусом.
Папа Римский выбрал его своим личным врачом в 2015 году.
Напомним:
- Папа Римский Франциск планирует сделать прививку от Covid-19 на следующей неделе.
Украинская правда