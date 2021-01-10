У світі понад 90 мільйонів осіб отримали діагноз COVID-19
COVID-19 в усьому світі діагностували у понад 90 мільйонів осіб, з них за добу підтвердили 727 тисяч нових заражень.
Джерело: Worldometers
Деталі: Загалом у світі зареєстрували 90 058 920 випадків захворювання. З них за добу 9 січня 727 014 нових випадків.
Найбільше нових випадків підтвердили у США – понад 200 тисяч. У Європі лідер антирейтинг Велика Британія - майже 60 тисяч нових хворих.
Україна у світовому "рейтингу" захворювання на 17 місці.
Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.
За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.
VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.
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