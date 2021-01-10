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В мире более 90 миллионов человек получили диагноз COVID-19

Воскресенье, 10 января 2021, 05:01

COVID-19 во всем мире диагностировали у более 90 млн человек, из них за сутки подтвердили 727 тысяч новых заражений.

Источник: Worldometers

Детали: Всего в мире зарегистрировали 90 058 920 случаев заболевания. Из них за сутки 9 января 727 014 новых случаев.

Больше всего новых случаев подтвердили в США - более 200 тысяч. В Европе лидер антирейтинга Великобритания - почти 60 тысяч новых больных.

Украина в мировом "рейтинге" заболевания на 17 месте.

 

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирус


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