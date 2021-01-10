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На Донбасі від початку доби зберігається тиша – ООС

Неділя, 10 січня 2021, 07:49

З початку доби 10 січня бойовики не порушували режим припинення вогню.

Джерело: ООС

Деталі: Від початку поточної доби, 10 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Протягом минулої доби, 9 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували три порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, бойовики відкривали вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів на Приазов’ї, неподалік Водяного.

Також, терористи двічі стріляли неподалік Луганського та вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Про порушення повідомили представників ОБСЄ.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбас


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