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На Донбассе с начала суток тишина – ООС

Воскресенье, 10 января 2021, 07:49

С начала суток 10 января боевики не нарушали режим прекращения огня.

Источник: ООС

Детали: С начала текущих суток, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

За прошедшие сутки, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

В частности, боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов на Приазовье, неподалеку Водяного.

Также, террористы дважды стреляли неподалеку Луганского и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

О нарушении сообщили представителям ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс


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