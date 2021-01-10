С начала суток 10 января боевики не нарушали режим прекращения огня.

Источник: ООС

Детали: С начала текущих суток, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

За прошедшие сутки, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

В частности, боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов на Приазовье, неподалеку Водяного.

Также, террористы дважды стреляли неподалеку Луганского и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

О нарушении сообщили представителям ОБСЕ.