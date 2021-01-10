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Коронавірус: більше 5 тисяч нових заражень за день, 99 людей померли

Неділя, 10 січня 2021, 07:23
Коронавірус: більше 5 тисяч нових заражень за день, 99 людей померли

В Україні протягом суботи, 9 січня, виявили ще 5011 випадків коронавірусної хвороби, 99 заражених померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: Зокрема, захворіли 113 дітей та 164 медпрацівники.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2,1 тисяч хворих.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Одещині (446), Київщині (405), місті Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.

Одужало протягом дня 5 292 особи.

Здійснено тестувань за добу – 23 245 (зокрема, методом ПЛР – 17 718, методом ІФА – 5 527).

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 115 026 осіб, одужало – 791 598 заражених. Хвороба забрала життя 19767 людей.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: За добу 8 січня в Україні було зафіксовано 4 846 нових випадків COVID-19, 80 хворих померли, 2 411 осіб було госпіталізовано, 7 961 – одужало.

Українська правда

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Теми: коронавірусепідемія
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