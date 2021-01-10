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Коронавирус: больше 5 тысяч новых заражений за день, 99 человек умерли

Воскресенье, 10 января 2021, 08:23

В Украине в течение субботы, 9 января, обнаружили еще 5011 случаев коронавирусной болезни, 99 зараженных умерли.

Источник: Минздрав

Детали: В частности, заболели 113 детей и 164 медработника.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2100 больных.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано на Одесчине (446), Киевщине (405), в городе Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

Выздоровели течение дня 5292 человека.

Осуществлено тестирований за сутки - 23 245 (в частности, методом ПЦР - 17718, методом ИФА - 5527).

За все время пандемии в Украине заболело 1115026 человек, выздоровели - 791 598 зараженных. Болезнь унесла жизни 19767 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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