Коронавірус в Україні: майже 2,5 тисячі госпіталізованих і 8 тисяч одужань
За добу 8 січня в Україні зафіксовано 4 846 нових випадків COVID-19, 80 хворих померли, 2 411 осіб було госпіталізовано, 7 961 – одужало.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook
Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.
Зокрема, захворіли 168 дітей та 176 медпрацівників.
8 січня здійснено 26 494 тестувань, зокрема методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859.
Що передувало: За добу 7 січня в Україні було зафіксовано 5 676 нових випадків COVID-19, 83 хворих померли, госпіталізовано 2 402 особи, одужала 5 131 особа.
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