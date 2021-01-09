Коронавірус в Україні: майже 2,5 тисячі госпіталізованих і 8 тисяч одужань

За добу 8 січня в Україні зафіксовано 4 846 нових випадків COVID-19, 80 хворих померли, 2 411 осіб було госпіталізовано, 7 961 – одужало.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.

Зокрема, захворіли 168 дітей та 176 медпрацівників.

8 січня здійснено 26 494 тестувань, зокрема методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859.

Що передувало: За добу 7 січня в Україні було зафіксовано 5 676 нових випадків COVID-19, 83 хворих померли, госпіталізовано 2 402 особи, одужала 5 131 особа.

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