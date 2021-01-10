Apple та Amazon слідом за Google видалили додаток Parler

На тлі заворушень у Вашингтоні компанія Apple видалила додаток соціальної мережі Parler зі свого App Store. Також компанія Amazon заявила, що прибирає додаток зі свого веб-хостингу через неодноразові порушення правил.

Джерело: The New York Times

Деталі: Соціальна мережа Parler, яка позиціонує себе альтернативою Twitter та Facebook, втратила можливість бути представленою в якості додатка в Google, Apple та на Amazon.

За останні кілька місяців Parler став одним з найбільш швидкозростаючих додатків у США. Мільйони прихильників президента Трампа почали встановлювати його після того, як Facebook та Twitter дедалі частіше стали вдаляти публікації діючого президента США.

До ранку суботи, 9 січня, в App Store мережа Parler була на першому місці по кількості встановлень.

Але компанія Apple одразу після Google видалила Parler зі свого магазину додатків вказавши аналогічну причину такого рішення - недостатній контроль публікацій своїх користувачів, що заохочували насильство та злочини.

Amazon також вирішив видалити Parler зі свого хмарного хостингу Amazon Web Services.

Нагадаємо: Раніше Twitter видалив аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за підбурювання до насильства.