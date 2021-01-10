Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Apple та Amazon слідом за Google видалили додаток Parler

Неділя, 10 січня 2021, 08:52

На тлі заворушень у Вашингтоні компанія Apple прибрала додаток соціальної мережі Parler зі свого App Store. Також компанія Amazon заявила, що прибирає додаток зі свого веб-хостингу через неодноразові порушення правил. 

Джерело: The New York Times

Деталі: Соціальна мережа Parler, яка позиціонує себе альтернативою  Twitter та Facebook, втратила можливість бути представленою в якості додатка в Google, Apple та на Amazon.

За останні кілька місяців Parler став одним з найбільш швидкозростаючих додатків у США. Мільйони прихильників президента Трампа почали встановлювати його після того, як Facebook та Twitter дедалі частіше стали вдаляти публікації діючого президента США.

До ранку суботи, 9 січня, в App Store мережа Parler була на першому місці по кількості встановлень.

Але компанія Apple одразу після Google видалила Parler зі свого магазину додатків вказавши аналогічну причину такого рішення - недостатній контроль публікацій своїх користувачів, що заохочували насильство та злочини.

Amazon також вирішив видалити Parler зі свого хмарного хостингу Amazon Web Services.

Нагадаємо: Раніше Twitter видалив аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за підбурювання до насильства.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ймовірне відсторонення Трампа: Пенс може взяти владу в свої руки – CNN

Коронавірус: більше 5 тисяч нових заражень за день, 99 людей померли

фотоУ США почався суд над "шаманом" та іншими знаковими нападниками на Капітолій

Компанія Moderna готова виготовити сотні мільйонів доз вакцини від Covid

відеоКривонос розповів про нереалізований план витіснення РФ з Криму

відеоЦього тижня кількість заражень Covid почне рости – МОЗ

Усі новини...
Останні новини
12:29
Порушення правил продажу ялинок: Держекоінспекція нарахувала майже півмільйона збитків
12:14
У Києві сотні нових заражень Covid та 10 летальних випадків
11:53
У Німеччині кількість смертей від коронавірусу перевищила 40 тисяч
11:29
мапаСиноптики попередили про снігопади й похолодання
10:41
Полум'я на місці вибуху магістрального газопроводу згасло
10:23
Tesla може до 2022 року почати випускати новий електромобіль за $25 тисяч — ЗМІ
09:50
Ймовірне відсторонення Трампа: Пенс може взяти владу в свої руки – CNN
09:13
фотоВ Індонезії знайшли уламки літака Sriwajaya Air та рештки тіл
08:52
Apple та Amazon слідом за Google видалили додаток Parler
08:23
Коронавірус: більше 5 тисяч нових заражень за день, 99 людей померли
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!