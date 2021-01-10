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Apple и Amazon вслед за Google удалили приложение Parler

Воскресенье, 10 января 2021, 07:52
Apple и Amazon вслед за Google удалили приложение Parler

На фоне беспорядков в Вашингтоне компания Apple удалила приложение социальной сети Parler из своего App Store. Также компания Amazon заявила, что удаляет приложение со своего веб-хостинга изз-за неоднократных нарушений правил.

Источник: The New York Times

Детали: Социальная сеть Parler, которая позиционирует себя альтернативой Twitter и Facebook, потеряла возможность быть представленной в качестве приложения в Google, Apple и на Amazon.

За последние несколько месяцев Parler стал одним из самых быстрорастущих приложений в США. Миллионы сторонников президента Трампа начали устанавливать его после того, как Facebook и Twitter все чаще стали удалять публикации действующего президента США.

К утру субботы, 9 января, в App Store сеть Parler была на первом месте по количеству установок.

Но компания Apple сразу после Google удалила Parler из своего магазина приложений указав аналогичную причину такого решения - недостаточный контроль публикаций своих пользователей, которые поощряли насилие и преступления.

Amazon также решил удалить Parler со своего облачного хостинга Amazon Web Services.

Напомним: Ранее Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за подстрекательство к насилию.

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