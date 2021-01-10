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Полум'я на місці вибуху магістрального газопроводу згасло

Неділя, 10 січня 2021, 10:41
Вогонь на місці розгерметизації газопроводу 9 січня

Вранці 10 січня на місці розгерметизації газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" більше немає горіння.

Джерело: повідомлення МВС

Дослівно: "Станом на 8 год. 55 хв. факельне горіння не спостерігається. Створено оперативний штаб, який працює цілодобово. До складу штабу входять представники департаментів охорони здоров'я, соцзахисту населення, цивільного захисту, представники тергромад, РДА, рятувальники, правоохоронці, енергетики та газовики".

Деталі: Вибух з подальшим горінням газу стався на газопроводі поблизу села Калайдинці вдень 9 січня. Близько 16 години в суботу було перекрито подачу газу до газопроводу.

Правоохоронці уточнили, що жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Проте через вибух та відключення ГРС "Вишневе" без газопостачання залишилися 17 населених пунктів Лубенського району Полтавщини.

Метеорологічним відділенням АРЗ СП проводились заміри повітря у населених пунктах за допомогою газоаналізаторів, перевищення ГДК небезпечних речовин не виявлено.

Зранку, 10 січня, співробітниками ГУ ДСНС почали організований об'їзд усіх домогосподарств з метою оповіщення місцвого населення про правила користування газовими пристроями перед початком відновлення газопостачання. Також до подолання наслідків інциденту залучені представники соціальної служби та поліції.

При цьому оператор ГТС України повідомив, що вже здійснив схему-переключення подачі газу через ГРС "Куйбишево", щоб відновити газозабезпечення для 3 тисяч абонентів, які залишилися без газу після аварії.

Дослівно оператор ГТС: "Співробітники компанії працювали на місці аварії всю ніч і вже о 7:30 ОГТСУ проінформував Лубнигаз про готовність до відновлення газопостачання  мешканцям Лазірки, Новооржицького, Райоера, Тарасенкового, Вишневого, Яблуневого, Воронинців, Черевків, Хорошків, Нового, Загребельного, Тимків, Пилиповичів, Несено-Іржавця, Полуніївки.

Транзиту газу до ЄС нічого не загрожує, потоки переключені через інші газогони і транспортування газу відбувається у штатному режимі".

Українська правда
Теми: надзвичайна подіяПолтавська область


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