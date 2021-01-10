Пламя на месте взрыва магистрального газопровода погасло

Утром 10 января на месте разгерметизации газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" больше нет горения.

Источник: сообщение МВД

Дословно: "По состоянию на 8 ч. 55 мин. факельное горение не наблюдается. Создан оперативный штаб, который работает круглосуточно. В состав штаба входят представители департаментов здравоохранения, соцзащиты населения, гражданской защиты, представители территориальных общин, РГА, спасатели, правоохранители, энергетики и газовики".

Детали: Взрыв с последующим горением газа произошел на газопроводе вблизи села Калайдинцы днем ​​9 января. Около 16 часов в субботу была перекрыта подача газа к газопроводу.

Правоохранители уточнили, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Однако из-за взрыва и отключения ГРС "Вишневое" без газоснабжения остались 17 населенных пунктов Лубенского района Полтавщины.

Специалисты проводили замеры воздуха в близлежащих населенных пунктах с помощью газоанализаторов, превышение ПДК опасных веществ не было обнаружено.

Утром, 10 января, сотрудниками ГУ ГСЧС начали организованный объезд всех домохозяйств с целью оповещения населения о правилах пользования газовыми устройствами перед началом восстановления газоснабжения. Также к преодолению последствий инцидента привлечены представители социальной службы и полиции.