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Пламя на месте взрыва магистрального газопровода погасло

Воскресенье, 10 января 2021, 10:41
Огонь в месте разгерметизации газопровода 9 января

Утром 10 января на месте разгерметизации газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" больше нет горения.

Источник: сообщение МВД

Дословно: "По состоянию на 8 ч. 55 мин. факельное горение не наблюдается. Создан оперативный штаб, который работает круглосуточно. В состав штаба входят представители департаментов здравоохранения, соцзащиты населения, гражданской защиты, представители территориальных общин, РГА, спасатели, правоохранители, энергетики и газовики".

Детали: Взрыв с последующим горением газа произошел на газопроводе вблизи села Калайдинцы днем ​​9 января. Около 16 часов в субботу была перекрыта подача газа к газопроводу.

Правоохранители уточнили, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Однако из-за взрыва и отключения ГРС "Вишневое" без газоснабжения остались 17 населенных пунктов Лубенского района Полтавщины.

Специалисты проводили замеры воздуха в близлежащих населенных пунктах с помощью газоанализаторов, превышение ПДК опасных веществ не было обнаружено.

Утром, 10 января, сотрудниками ГУ ГСЧС начали организованный объезд всех домохозяйств с целью оповещения населения о правилах пользования газовыми устройствами перед началом восстановления газоснабжения. Также к преодолению последствий инцидента привлечены представители социальной службы и полиции.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиеПолтавская область


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