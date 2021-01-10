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В Умані вандали осквернили меморіал воїнам АТО, поліція їх шукає

Неділя, 10 січня 2021, 14:40

В Умані на вулиці Небесної Сотні вандали пошкодили меморіальну стіну воїнам АТО, в Нацполіціі відкрили кримінальну справу й шукають причетних до злочину.

Джерело: повідомлення Нацполіціі

Дослівно: "3а фактом грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалася особливою зухвалістю та винятковим цинізмом сектором дізнання Уманського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження"

Деталі: Повідомлення про пошкодження меморіалу надійшло в поліцію від місцевих жителів ще 8 січня. Поліцейські встановили, що були пошкоджені три фотографії українських бійців і освітлювальна техніка меморіалу.

Силовики додали, що зараз спільно з громадською організацією "Уманська спілка учасників АТО" докладають максимум зусиль для встановлення зловмисників, причетних до вчинення правопорушення.

 
 

Довідково: З 2019 року в Україні встановлено кримінальну відповідальність за осквернення або руйнування пам’ятників споруджених на честь осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в АТО, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки, оборонній відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, учасників Революції Гідності та борців за незалежність України у ХХ столітті.

Нагадаємо: У грудні в Києві невідомі облили фарбою пам'ятник воїнам АТО/ООС у Шевченківському районі поблизу станції метрополітену "Берестейська".

Українська правда
Теми: поліціяАТО


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