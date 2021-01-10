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В Умани вандалы осквернили мемориал воинам АТО, полиция их ищет

Воскресенье, 10 января 2021, 13:40
В Умани вандалы осквернили мемориал воинам АТО, полиция их ищет

В Умани на улице Небесной Сотни вандалы повредили мемориальную стену воинам АТО, в Нацполиции возбудили уголовное дело и ищут причастных к преступлению.

Источник: сообщение Нацполиции

Дословно: "По факту грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью и исключительным цинизмом сектором дознания Уманского районного управления полиции открыто уголовное производство".

Детали: Сообщение о повреждении мемориала поступило в полицию от местных жителей еще 8 января. Полицейские установили, что были повреждены три фотографии украинских бойцов и осветительная техника мемориала.

Силовики добавили, что сейчас совместно с общественной организацией "Уманский союз участников АТО" прилагают максимум усилий для установления злоумышленников, причастных к совершению правонарушения.

 
 

Справка: С 2019 года в Украине установлена ​​уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятников построенных в память лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности, оборонному отпору и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, участников Революции Достоинства и борцов за независимость Украины в ХХ веке.

Напомним: В декабре в Киеве неизвестные облили краской памятник воинам АТО/ООС в Шевченковском районе вблизи станции метрополитена "Берестейская".

Украинская правда

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Темы: полицияАТО
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