Ковзанки і атракціони у Києві можуть працювати під час карантину

На час дії посиленого карантину з 8 по 24 січня у столиці припиняють роботу новорічні локації, однак ковзанки і атракціони на відкритому повітрі можуть працювати за умови дотримання дистанції між відвідувачами та обмеження їх кількості.

Джерело: головне управління Держпродспоживслужби у м. Києві

Дослівно: "Новорічні локації у столиці припиняють свою роботу на час дії додаткових протиепідемічних обмежень. Зокрема, має бути зупинена робота святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових. Будь-які ярмарки і торгівля продуктами (сандвічі, глінтвейн тощо) та непродовольчими товарами зупиняється.

Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі у місцях святкувань повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5м та не допускати на ігрові майданчики більше 20 осіб".

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