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Ковзанки і атракціони у Києві можуть працювати під час карантину

Неділя, 10 січня 2021, 17:57

На час дії посиленого карантину з 8 по 24 січня у столиці припиняють роботу новорічні локації, однак ковзанки і атракціони на відкритому повітрі можуть працювати за умови дотримання дистанції між відвідувачами та обмеження їх кількості.

Джерело: головне управління Держпродспоживслужби у м. Києві

Дослівно: "Новорічні локації у столиці припиняють свою роботу на час дії додаткових протиепідемічних обмежень. Зокрема, має бути зупинена робота святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових. Будь-які ярмарки і торгівля продуктами (сандвічі, глінтвейн тощо) та непродовольчими товарами зупиняється.

Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі у місцях святкувань повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5м та не допускати на ігрові майданчики більше 20 осіб".

Передісторія: 

  • З 8 січня включно в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня.
  • У цей період, зокрема, забороняється проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, а також приймання відвідувачів у закладах культури та інших закладах розважальної діяльності.

Українська правда
Теми: Київкарантин


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