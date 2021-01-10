Ковзанки і атракціони у Києві можуть працювати під час карантину
На час дії посиленого карантину з 8 по 24 січня у столиці припиняють роботу новорічні локації, однак ковзанки і атракціони на відкритому повітрі можуть працювати за умови дотримання дистанції між відвідувачами та обмеження їх кількості.
Джерело: головне управління Держпродспоживслужби у м. Києві
Дослівно: "Новорічні локації у столиці припиняють свою роботу на час дії додаткових протиепідемічних обмежень. Зокрема, має бути зупинена робота святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових. Будь-які ярмарки і торгівля продуктами (сандвічі, глінтвейн тощо) та непродовольчими товарами зупиняється.
Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі у місцях святкувань повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5м та не допускати на ігрові майданчики більше 20 осіб".
Передісторія:
- З 8 січня включно в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня.
- У цей період, зокрема, забороняється проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, а також приймання відвідувачів у закладах культури та інших закладах розважальної діяльності.