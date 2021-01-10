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Катки и аттракционы в Киеве могут работать во время карантина

Воскресенье, 10 января 2021, 16:57
Катки и аттракционы в Киеве могут работать во время карантина

На время действия усиленного карантина с 8 по 24 января в столице прекращают работу новогодние локации, однако катки и аттракционы на открытом воздухе могут работать при условии соблюдения дистанции между посетителями и ограничения их количества.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве

Дословно: "Новогодние локации в столице прекращают свою работу на время действия дополнительных противоэпидемических ограничений. В частности, должна быть остановлена ​​работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых. Любые ярмарки и торговля (сэндвичи, глинтвейн и т.д.) и непродовольственными товарами останавливаются.

Организаторы катков и аттракционов на открытом воздухе в местах празднования должны обеспечить соблюдение дистанции между посетителями в 1,5 м и не допускать на игровые площадки более 20 человек".

Предыстория: 

  • С 8 января включительно в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января.
  • В этот период, в частности, запрещается проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, а также прием посетителей в учреждениях культуры и других учреждениях развлекательной деятельности.

Украинская правда

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Темы: Киевкарантин
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