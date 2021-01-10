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Голова Тернопільської ОДА вдруге заразився коронавірусом

Неділя, 10 січня 2021, 21:22
фото: Тернопільська ОДА

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш повторно захворів на COVID-19.

Джерело: Труш у Facebook

Дослівно: "Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно нема сумнівів, що інфікуватися можна повторно.

Попереднього разу хворобу переніс важко. З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більш, ніж серйозно".

Що передувало: Про перше інфікування коронавірусом голова Тернопільської ОДА повідомив 22 серпня 2020 року.

Президент Володимир Зеленський призначив Володимира Труша головою Тернопільської обласної державної адміністрації 19 березня 2020 року. 

Українська правда
Теми: Тернопільська областькоронавірус


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