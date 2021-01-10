Голова Тернопільської ОДА вдруге заразився коронавірусом
Неділя, 10 січня 2021, 21:22
Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш повторно захворів на COVID-19.
Джерело: Труш у Facebook
Дослівно: "Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно нема сумнівів, що інфікуватися можна повторно.
Попереднього разу хворобу переніс важко. З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більш, ніж серйозно".
Що передувало: Про перше інфікування коронавірусом голова Тернопільської ОДА повідомив 22 серпня 2020 року.
Президент Володимир Зеленський призначив Володимира Труша головою Тернопільської обласної державної адміністрації 19 березня 2020 року.
Українська правда